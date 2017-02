Opel Ampera – Elektroauto mit Range Extender 4.36 - 11 Mal

Opel Ampera, so heisst die deutsche und deutlich charismatischere Version des Chevrolet Volt und der Rüsselsheimer Autohersteller kann mit Recht stolz auf die Entwicklung dieses ersten europäischen Elektroautos sein. Der familientaugliche Ampera vereint die Vorteile von Elektroauto und Benziner, denn er kann bis zu 80 Kilometer weit rein elektrisch fahren und ist damit im Stadt- bzw. stadtnahen Verkehr lokal emissionsfrei unterwegs. Gleichzeitig hat er aber dank zusätzlichem Verbrennungsmotor, dem sogenannten Range-Extender, eine Gesamtreichweite von mehr als 500 Kilometern. Käufer des neuen Opels müssen daher weder beim Platzangebot noch bei der bei der Reichweite Kompromisse eingehen oder ihr Verhalten der neuen Antriebstechnologie anpassen.



Foto: Opel

Angetrieben wird der Opel Ampera von einem Elektromotor mit 111 kW (150 PS) und einem Drehmoment von 370 Nm, der den benötigten Strom aus einer 16 kWh starke Lithium-Ionen-Batterie bezieht. Je nach Fahrbedingungen reicht die dort gespeicherte Energie laut Hersteller für Strecken zwischen 40 und 80 Kilometern. Wie Studien belegen, können mit dieser Leistung die täglichen Fahrten von 80 Prozent der Autofahrer in Europa rein elektrisch abgedeckt werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Elektroautos kann die leere Batterie des Ampera zudem in nur etwa drei Stunden an einer haushaltsüblichen Steckdose mit 230 Volt wieder aufgeladen werden. Dieser schnelle Ladevorgang unterstreicht die Alltagstauglichkeit des Ampera und fördert die Nutzung des Elektrofahrzeugs im reinen Batteriemodus.

Als Höchstgeschwindigkeit für die 5-türige Fließhecklimousine mit etwa 4,4 Metern Länge und rund 1,8 Metern Breite gibt Opel 161 km/h an. Im Stadtverkehr nutzt der Opel Ampera ein regeneratives Bremssystem zur Rückgewinnung der Bremsenergie für den Antrieb. Der Ampera verfügt über ein einzigartiges elektrisches Antriebssystem mit verlängerter Reichweite. Der Clou beim Ampera ist aber der kleine Verbrennungsmotor, der anspringt sobald die Batterie entladen ist, und damit mit den typischen Nachteilen wie begrenzter Reichweite oder stundenlangem Stillstand beim Laden der Batterie Schluss macht. Dabei treibt der Verbrennungsmotor den Ampera aber nicht selbst an, sondern er dient lediglich als Generator, der den benötigten Strom für den Elektromotor erzeugt. Einzig bei raschem Beschleunigen kann er den Antrieb unterstützen, wie zuletzt von GM für den Volt gemeldet wurde.



Foto: Opel

„Der Ampera begründet eine neue Klasse elektrischer Mobilität. Kein anderes Elektrofahrzeug verfügt über eine derartige Freiheit in Sachen individuelle Fortbewegung“, begeistert sich daher auch Alain Visser, Vice President Sales, Marketing und Aftersales bei Opel. „Wir sind keinerlei Kompromisse eingegangen. Der Ampera ist ein wunderschönes Auto, das jede Menge Fahrspaß bietet und erstklassig ausgestattet ist.“ Und auch wenn das Design des Opel Ampera mit seinem markanten Kühlergrill, dem großen Opel-Blitz und den Bumerang-förmigen Scheinwerfern wirkt, als wäre eine charismatische Ausstrahlung oberste Priorität gewesen, so wurde doch jedes Detail des Fahrzeugs auf besondere Effizienz hin entwickelt und analysiert. Damit sieht er nicht nur gut aus, sondern ist auch eines der aerodynamischsten und energieeffizientesten Autos auf dem Markt.



Foto: Opel

Im Gegensatz zu manch einem Wettbewerber sollen die Batterien beim Opel Ampera nicht losgelöst eine zusätzliche Leasingrate kosten. Der Preis für den Opel Ampera beträgt aus diesem Grund in Europa auch einheitlich stolze 42.900 Euro. Verglichen mit einem sparsamen Diesel oder einem Autogas-Fahrzeug mag sich dieser Preis vielleicht nicht rentieren, dafür erhält man aber nicht nur einfach ein Auto, sondern ein Stück Automobil-Geschichte und ein „grünes“ Statussymbol. Verglichen mit manch einer Luxuslimousine ist er zudem ein echtes „Schnäppchen“ und interessierte Blicke wird man mit dem Ampera allemal auf sich ziehen.