Video: Das Audi e-gas Konzept für eine nachhaltigere Mobilität

Ein alternativer Antrieb ist nicht wirklich umweltfreundlich, wenn der benötigte Kraftstoff oder Strom nicht auch auf saubere und regenerative Weise hergestellt wird. Aus diesem Grund hat Audi unter der Bezeichnung „Audi balanced mobility“ ein ganzheitliches Konzept für eine grüne Mobilität von morgen entwickelt. So wird in Windkraftanlagen investiert, die sauberen Strom erzeugen und mit einem Teil dieses Stroms wird Wasser (H 2 O) in seine Bestandtteile Sauerstoff (O 2 ) und Wasserstoff (H 2 ) aufgespalten. Dieser Wasserstoff wird dann in Verbindung mit CO2 in einer Methanisierungseinheit zum sogenannten synthetischen Erdgas (bei Audi: e-gas) konvertiert. Über das Erdgasnetz kann es zum Heizen in Häuser geleitet werden oder alternativ wie konventionelles Erdgas (CNG) Verbrennungsmotoren in Autos antreiben.