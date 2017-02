Elektroauto-Carsharing mit car2go in Stuttgart und Berlin 4 - 1 Mal

Seit Ende November 2012 können Stuttgarts Bewohner sowie Besucher für 29 Cent pro Minute ein Fahrzeug aus der größten Elektroauto-Flotte Deutschlands nutzen. Am Heimat-Standort von Daimler startete car2go mit 300 blau-weissen smart fortwo electric drive Fahrzeugen und auch für die nötige Infrastruktur wurde gesorgt: Insgesamt stehen 500 Ladepunkte der EnBW zur Verfügung und ermöglichen ein flächendeckendes Laden der Elektroautos. Der Strom soll aus regenerativen Quellen stammen und das Autofahren damit nicht nur lokal emissionsfrei sondern wirklich umweltfreundlich machen.



Foto: car2go / Daimler AG

Modernes Carsharing ist aber nicht nur nachhaltig, sondern auch besonders bequem und einfach: Ein Blick ins Internet oder auf das Smartphone verrät dem Kunden den Standort des nächsten freien car2go Fahrzeugs. Mit der Mitgliedskarte kann das Auto ohne jegliche Vorreservierung geöffnet und nach erfolgter Fahrt auch wieder verschlossen werden. Die car2go smarts können nach Benutzung auf jedem beliebigen öffentlichen Parkplatz innerhalb des 75 Quadratkilometer großen Geschäftsgebiets wieder abgestellt werden, das im kommenden Jahr auf ausgewählte Bereiche der Region Stuttgart erweitert werden soll.

Am 17. Dezember 2012 startete car2go mit den ersten Elektroautos dann auch in der deutschen Hauptstadt. Zusammen mit der Potsdamer Platz Management GmbH (PPMG) wurde im Quartier Potsdamer Platz gemeinsam mit weiteren Partnern die erste E-Carsharing-Straße Europas eröffnet. Insgesamt acht Ladesäulen stehen in der Rudolf-von-Gneist-Gasse den ersten 16 car2go smart fortwo electric drive zur Verfügung, die ab sofort von den car2go Kunden genutzt werden können. Im Gegensatz zu den 1.200 car2go smarts mit Verbrennungsmotor, die bereits in Berlin im Einsatz sind, können die E-Autos nur am exklusiv reservierten Standort am Potsdamer Platz gemietet und wieder abgestellt werden.



Foto: car2go / Daimler AG

Auch in Berlin liegt der Mietpreis von 29 Cent pro Minute für elektrisches Fahren mit car2go nicht über dem für Fahrzeuge mit Benzinmotor. Der Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt von Vattenfall.