1.500 BYD e6 Elektroautos kommen demnächst als Taxis nach Taiwan

Wie die Newsseite Focus Taiwan berichtet, werden die Taxiflotten auf der Insel in naher Zukunft elektrifiziert. Die lokale Vertretung BYD Taiwan, einem Joint Venture aus BYD Hong Kong und des Unternehmens Taiwan Solar Energy Co., gab bekannt, dass es einen Auftrag eines lokalen Taxiunternehmens über 1.500 Fahrzeuge vom Typ BYD e6 erhalten hat. Die ersten E-Autos sollen im ersten Quartal 2014 ausgeliefert werden.



Foto: Wikipedia (public domain)

Beim BYD e6 handelt es sich um einen rein elektrisch angetriebenen Crossover, dessen offizielle Reichweite der chinesische Autohersteller mit 300 Kilometern bei voll aufgeladenen Batterien angibt. Der Energieverbrauch des knapp über zwei Tonnen schweren Fahrzeugs soll dabei unter 18 kWh auf 100 Kilometer liegen. In China haben sie ihre Zuverlässigkeit auf jeden Fall schon unter Beweis gestellt, denn 300 solcher Taxis haben alleine in der Metropole Shenzhen bereits mehr als 30 Millionen Kilometer zurückgelegt. Zudem bekam und bekommt auch die Polizei von Shenzhen 500 der e6 Elektroautos.

Quelle: Electric car from China’s BYD to debut in Taiwan early next year, 9. Oktober 2013, Focus Taiwan