Das supereffiziente Drei-Räder-Fahrzeug von Elio Motors

Der „Elio“ von Elio Motors soll im Frühjahr 2014 auf den amerikanischen Markt kommen und dann dort eines der effizientesten Fahrzeuge überhaupt sein. Ausgerüstet mit einem 30-Liter-Tank (8 Gallonen) soll er über 1.070 Kilometer weit fahren können und dabei auf dem Highway gerade einmal 2,8 Liter auf 100 Kilometer (84 mpg) verbrauchen. Seine zwei größten Besonderheiten dürften aber wohl Konstruktion als Fahrzeug mit nur drei Rädern sowie der geplante Verkaufspreis von gerade einmal 6.800 US-Dollar sein – umgerechnet sind dies beim heutigen Kurs nur knapp über 5.000 Euro.

Während man beim Platz im 1+1-Sitzer gegenüber einem herkömmlichen Auto natürlich Abstriche machen muss, soll der Elio hinsichtlich Fahrspaß und Sicherheit ansonsten natürlich alles bieten. Dazu zählt die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ebenso wie die Beschleunigung von Null auf 100 km/h in unter 10 Sekunden. Für die Sicherheit sorgen neben ABS und einem stabilen Überrollkäfig auch drei Airbags. Sollte das in den USA produzierte Fahrzeug auf dem heimischen Markt ein Verkaufserfolg werden, hat Elio Motors auch den Verkauf in weiteren Ländern in Aussicht gestellt.