Ab 17.850 Euro: Preise für das Elektroauto Citroën C-Zero gesenkt

Inzwischen ist es bereits einige Jahre her, seit die ersten Serienmodelle mit reinem Elektroantrieb auf den Markt gekommen sind und wie bei jeder neuen Technologie sinkt auch bei den Elektroautos mit der Zeit der Preis. Vor dem Ausblick auf neue Modelle wurde im September 2015 bereits der Peugeot i0n um mehr als 8.000 Euro günstiger. Nun wird auch der Einstiegspreis des Zwillings-Pkw, des Citroën C-Zero, deutlich gesenkt. Kostete der C-Zero Ende 2014 noch mehr als 25.880 Euro, so wurde er nun noch einmal deutlich auf einen Einstiegspreis von 17.850 Euro inkl. MwSt. gesenkt. Elektromobilität wird damit für einen noch größeren Kreis finanzierbar.



Foto: Citroën

Mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern ist der Citroën C-Zero für den privaten und den gewerblichen Bereich eine interessante Mobilitätslösung, was ganz besonders dann gilt, wenn das Auto fast ausschließlich im Stadtverkehr bewegt wird. Neben dem lokal emissionsfreien Fahren – was vor allem den Bewohnern zugute kommt – punktet er in engen Gassen und vollgeparkten Strassen aber auch mit einem Wendekreis von nur neun Metern und kompakten Ausmaßen bei nur 3,48 m Länge. Die Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h sowie eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 15,9 Sekunden machen den Kleinwagen aber ohne Probleme auch Landstrassen- und Autobahntauglich.

Der Elektromotor mit einer Nennleistung von 49 kW (67 PS) verfügt über ein Drehmoment von 196 Nm. Je nachdem, welche Steckdose benutzt wird, beträgt die Ladezeit entweder sechs Stunden (14 A) oder elf Stunden (8 A). Bei der Sicherheits- und Komfortausstattungen bietet er vom Auto mit Verbrennungsmotor gewohntes Niveau: Serienmäßig verfügt der Citroën C-Zero von ESP, sechs Airbags und Nebelscheinwerfern über eine vollautomatische Klimaanlage und einen Kofferraum mit einem Volumen von 166 Litern bis hin zu elektrisch anklapp-, beheiz- und einstellbaren Außenspiegeln, Bluetooth und einer Sitzheizung vorne.