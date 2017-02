Die 10 rückt näher: Toyota vermeldet neun Millionen verkaufte Hybridautos 4.83 - 6 Mal

Vor knapp 20 Jahren begann mit dem ersten Prius eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Während die ersten größeren Verkaufserfolge einige Jahre auf sich warten ließen, so fährt Toyota mittlerweile immer schneller neue Rekorde ein. Ende April 2016 wurde die Marke von weltweit neun Millionen verkauften Toyota Hybridfahrzeugen geknackt, für den Absatz der letzten Million hat der japanische Automobilhersteller dabei gerade einmal neun Monate benötigt. Die Rekordmarke von zehn Millionen Fahrzeugen ist demnach bereits in greifbare Nähe gerückt.

Insgesamt konnten bis zu 25 Milliarden Liter Sprit eingespart werden

Nach internen Berechnungen des Toyota Konzerns konnten in dieser Zeit durch den Einsatz des Hybridantriebs enorme Mengen an Kraftstoff und Emissionen eingespart werden. Verglichen mit konventionell angetriebenen Pkw vergleichbarer Größe und Leistung sowie multipliziert mit der zurückgelegten Distanz sowie dem Kraftstoffverbrauch je Land, sollen die neun Millionen Toyota Hybridautos rund 25 Milliarden Liter Kraftstoff und 67 Millionen Tonnen CO2 eingespart haben. Profitiert haben davon die Autofahrer aufgrund der eingesparten Kraftstoffkosten sowie natürlich die Umwelt.

Auch bei den weiteren Plänen hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilität spielt die Hybridtechnik für Toyota eine wichtige Rolle. Künftig will das Unternehmen jährlich rund 1,5 Millionen Einheiten absetzen und bis 2020 die Zahl von 15 Millionen verkauften Hybridfahrzeugen erreichen.

Eine Auswahl hier erhältlicher Toyota Hybridmodelle



Modell: Prius / Foto: Toyota



Modell: Prius / Foto: Toyota



Modell: Yaris Hybrid / Foto: Toyota



Modell: Auris Hybrid / Foto: Toyota



Modell: Auris Touring Sports Hybrid / Foto: Toyota



Modell: RAV4 Hybrid / Foto: Toyota

Hinzu kommen zahlreiche weitere Hybridmodelle der Premium-Marke Lexus, die vom kompakten Lexus CT200h über den IS 300h, den GS 300h und den GS 450h bis zum RX 450h und dem Lexus LS 600h gehen. In anderen Ländern gibt es zudem weitere Modelle mit dem elektrifizierten Antrieb, insgesamt werden in mehr als 90 Ländern und Regionen stolze Toyota 33 Pkw-Modelle mit Hybridantrieb sowie ein Plug-in-Hybridmodell angeboten.