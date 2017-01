VW kündigt weiteres Elektroauto der I.D. Modell-Familie an 1.83 - 6 Mal

Wie bereits BMW mit den BMWi Modellen, so will in Zukunft auch Volkswagen eigens entwickelte Elektroautos unter einer eigenen Submarke entwickeln und anbieten. Einen ersten Ausblick lieferte das Unternehmen aus Wolfsburg im September 2016 mit einem ersten E-Auto der neuen I.D. Modell-Familie. Im Gegensatz zum bereits ausschließlich für den elektroantrieb entwickelten Nissan Leaf, BMW i3 oder dem neuen Hyundai Ioniq handelte es sich bei dem Fahrzeug aber nur um eine Studie. Auf der North American International Auto Show im Januar 2017 in Detroit soll nun ein weiteres I.D. Elektromodell gezeigt werden.



Volkswagen AG

Angekündigt ist allerdings wieder kein Serienmodell sondern erneut nur eine Studie, die laut Aussage von Volkswagen mit ihrem Design eine Brücke zwischen den legendären Ursprüngen der Marke Volkswagen und ihrer elektrisierenden Zukunft schlagen soll. Wie der erste I.D. basiert auch dieses Modell auf dem modularen Elektrifizierungsbaukasten und zeigt damit das Potenzial und die Bandbreite des MEB. Ob und wann ein solches Fahrzeug wirklich auf die Strasse kommt, scheint aber nach wie vor nicht festzustehen.



Volkswagen AG

Die Buchstaben I.D. stehen aber nicht nur für eine neue Generation rein elektrischer Fahrzeuge von Volkswagen, sondern auch für voll vernetzte Automobile und eine klare Design-Sprache inklusive einem perfekten Raumkonzept. Die neue I.D. Studie kann zudem ebenfalls vollautomatisch fahren. Mit einem leichten Druck auf das Volkswagen Logo verschwindet das elektrisch versenkbare Lenkrad im Cockpit. Während der Fahrer sich dann entspannt zurücklehnen kann, erkennen Laserscanner, Ultraschall- und Radarsensoren sowie Kameras andere Verkehrsteilnehmer und das Umfeld.