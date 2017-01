Übersicht der in Deutschland erhältlichen Fahrzeuge mit Autogasanlage ab Werk 3.64 - 11 Mal

Autogas ist der mit Abstand am häufigsten anzutreffende alternative Antrieb in Deutschland und Europa. Hintergrund hierfür ist die festgeschriebene Steuerermäßigung auf Autogas (LPG), so dass sich gegenüber dem Benzinbetrieb bis zu 50% der Kraftstoffkosten einsparen lassen sowie die starke Verbreitung von Autogastankstellen (alleine in Deutschland mehr als 6.500) und die Tatsache, dass sich viele Benziner auch im Nachhinein noch auf den Betrieb mit Autogas umrüsten lassen. Angeboten wird dies von einer Vielzahl von Werkstätten und auch das Angebot an Autogasanlagen zum Nachrüsten ist groß.

Neuwagen mit LPG-Anlagen ab Werk bieten einige Vorteile

Neben der Möglichkeit der nachträglichen Umrüstung bieten einige der Autohersteller auch Modelle mit Autogasanlagen ab Werk an. Dies bietet dem Käufer insbesondere den Vorteil, dass im Fall einer Nachrüstung die Herstellergarantie auf alle mit dem LPG-System in Verbindung stehenden Teile erlöschen kann. Im Fall eines Neuwagens mit Autogas ab Werk gilt diese wiederum vollständig und auch auf die Gasanlage. Die aktuell verfügbaren Autogasfahrzeuge sind hier inklusive der wichtigsten Daten und natürlich dem Preis (Einstiegspreis) aufgeführt:

Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen Dacia Dokker Express

1.6 MPI LPG 85 8.390 EUR 59 kW (80 PS) 9,3 l (LPG) / 7,3 l (Super) auf 100 km

149 g/km (LPG) / 168 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: D Dacia Sandero

Ce 90 LPG Start & Stop 9.790 EUR 66 kW (90 PS) 6,2 l (LPG) / 4,9 l (Super) auf 100 km

98 g/km (LPG) / 109 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: A Dacia Logan MCV

TCe 90 LPG Start & Stop 10.890 EUR 66 kW (90 PS) 6,2 l (LPG) / 4,9 l (Super) auf 100 km

98 g/km (LPG) / 109 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: A (C) Dacia Duster

SCe 115 LPG 4×2 14.290 EUR 80 kW (109 PS) 8,1 l (LPG) / 6,4 l (Super) auf 100 km

130 g/km (LPG) / 145 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: C Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen Ford Fiesta 1.4 LPG 13.990 EUR 68 kW (92 PS) 7,0 l (LPG) / 6,0 l (Super) auf 100 km

113 g/km (LPG) / 138 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: E (C) Ford Focus 1.6 LPG 19.310 EUR 86 kW (117 PS) 7,6 l (LPG) / 6,0 l (Super) auf 100 km

122 g/km (LPG) / 139 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: C (B) Ford C-MAX 1.6 LPG 21.860 EUR 86 kW (117 PS) 8,2 l (LPG) / 6,8 l (Super) auf 100 km

132 g/km (LPG) / 159 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: D (B) Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen Hyundai i10 1.0 LPG 12.920 EUR 49 kW (67 PS) 6.5 l (LPG) / 4,7 l (Super) auf 100 km

104 g/km (LPG) / 106 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: C (B) Hyundai i20

Hyundai i30

Hyundai i40

Hyundai ix35

… Hyundai bietet die Ausrüstung aller Neuwagen mit Benzinmotor (auch Benzin-Direkteinspritzer) mit den Lovato LPG Anlagen von ecoengines an. Die Herstellergarantie bleibt in vollem Umfang erhalten und auf die Autogasanlagen erhält man bis zu 3 Jahre Garantie. Die Zusatzkosten für die Umrüstung ab Werk betragen je nach Fahrzeugtyp zwischen ca. 2.700 und ca. 3.200 Euro Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen Kia Picanto 1.0 LPG 10.190 EUR 49 kW (67 PS) 6,2 l (LPG) / 4,4. l (Super) auf 100 km

100 g/km (LPG) / 103 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: B Kia Rio

Kia C’eed

Kia Soul

Kia Optima

Kia Sportage

… Kia bietet die Ausrüstung aller Neuwagen mit Benzinmotor (auch Benzin-Direkteinspritzer) mit den Lovato LPG Anlagen von ecoengines an. Die 7-Jahre-Herstellergarantie bleibt in vollem Umfang erhalten und auf die Autogasanlagen erhält man bis zu 7 Jahre Garantie. Die Zusatzkosten für die Umrüstung ab Werk betragen je nach Fahrzeugtyp zwischen ca. 2.700 und ca. 3.200 Euro Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen Mitsubishi Space Star

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi ASX

Mitsubishi Outlander

… Jeder Benziner der Mitsubishi-Fahrzeugpalette kann mit einem speziell von ZEICOM für dieses Modell entwickelten LPG-System ausgerüstet werden. Volle Garantie auf 2 Jahre bzw. 100.000 Kilometer, die mit der LPG-Anlage gefahren werden. Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen Opel Corsa

1.2 LPG ecoFLEX 14.930 EUR 63 kW (85 PS) 6,8 l (LPG) / 5,5 l (Super) auf 100 km

110 g/km (LPG) / 129 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: B Opel Meriva

1.4 LPG ecoFLEX 21.350 EUR 88 kW (120 PS) 7,4 l (LPG) / 5,9 l (Super) auf 100 km

121 g/km (LPG) / 139 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: A Opel Astra

1.4 LPG ecoFLEX 21.800 EUR 103 kW (140 PS) 7,2 l (LPG) / 5,7 l (Super) auf 100 km

117 g/km (LPG) / 133 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: A Opel Astra

Sports Tourer

1.4 LPG ecoFLEX 22.900 EUR 103 kW (140 PS) 7,3 l (LPG) / 5,8 l (Super) auf 100 km

119 g/km (LPG) / 135 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: A Opel Insignia

Sports Tourer

1.4 LPG ecoFLEX 27.220 EUR 103 kW (140 PS) 7,9 l (LPG) / 6,1 l (Super) auf 100 km

129 g/km (LPG) / 143 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: A Opel Zafira Tourer

1.4 LPG ecoFLEX 27.450 EUR 103 kW (140 PS) 7,6 l (LPG) / 6,7 l (Super) auf 100 km

139 g/km (LPG) / 156 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: B Modell Preis ab* Leistung Normverbrauch / CO2-Emissionen VW Polo BiFuel 17.000 EUR

(ca. Angabe) 60 kW (82 PS) 7,6 l (LPG) / 6,0 l (Super) auf 100 km

123 g/km (LPG) / 139 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: C VW Caddy 1.6 BiFuel 19.337 EUR

(ca. Angabe) 75 kW (102 PS) 10,4 l (LPG) / 8,1 l (Super) auf 100 km

169 g/km (LPG) / 189 g/km (Super) CO2

Effizienzklasse: E

* Die angegebenen Einstiegspreise wurden den Internetauftritten der Hersteller entnommen und sind daher UVP (= Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers). Da die Preise gegebenfalls von den Unternehmen angepasst werden können, gilt für sie keine Garantie. Es wird versucht, stets die aktuellen Einstiegspreise aufzuführen.

Die Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Da die Autohersteller immer wieder neue Modelle auf den Markt bringen und andere vom Markt nehmen, kann es sein, dass sie nicht alle Autos mit CNG-Anlage ab Werk enthält, die in der Bundesrepublik erhältlich sind. Alle Logos sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.