Übersicht: In Deutschland verfügbare Elektroautos

Auch wenn rein elektrisch angetriebene Pkw immer noch echte Exoten sind, wächst ihre Zahl auf den Strassen doch beständig und auch das verfügbare Angebot wird von Jahr zu Jahr größer. Im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor besitzen sie vor allem den großen Vorteil, dass sie beim Fahren keinerlei Abgase und Emissionen ausstoßen, was vor allem die Luftverschmutzung in größeren Städten reduzieren kann. Werden die Batterien dann auch mit echtem Ökostrom aus regenerativen Energiequellen aufgeladen, lassen sich E-Autos tatsächlich emissionsfrei fahren und tragen so aktiv zum Schutz der Umwelt bei. Zudem bieten sie auch beim Fahrspaß einen gewaltigen Vorteil: Die volle Leistung steht antriebsbedingt nämlich bereits vom Start weg zur Verfügung.

Alle zur Zeit in Deutschland verfügbaren Autos mit Elektroantrieb

Kein Wunder also, dass sie auch in Deutschland langsam im kommen sind, selbst wenn es andere Länder hibt, in denen sich elektrische Pkw bereits viel besser verkaufen. Die aktuell verfügbaren E-Autos sind hier inklusive der wichtigsten Daten und natürlich dem Preis (Einstiegspreis) aufgeführt:

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite BMW i3 34.950 EUR 125 kW (170 PS) 12,9 kWh auf 100 km

190 km Reichweite

Mit & Ohne Range Extender

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Citroën C-Zero

Airdream Tendance 19.800 EUR 49 kW (67 PS) 12,6 kWh auf 100 km

150 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Ford Focus Electric 34.900 EUR 107 kW (145 PS) 15,4 kWh auf 100 km

162 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Hyundai IONIQ Elektro 33.300 EUR 88 (120 PS) 11,5 kWh auf 100 km

280 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Kia Soul EV 28.890 EUR 81,4 (110 PS) 14,7 kWh auf 100 km

212 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Verbrauch / Emissionen Mercedes-Benz

B-Klasse Electric Drive

Sports Tourer 39.151 EUR 132 kW (179 PS) 16,6 kWh auf 100 km

200 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Mitsubishi i-MiEV 23.790 EUR 49 kW (67 PS) 12,5 kWh auf 100 km

160 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Nissan LEAF 23.365 EUR

(bei 24 kWh Akkumiete) 28.485 EUR

(bei 30 kWh Akkumiete) 80 kW (109 PS) 15,0 kWh auf 100 km

199 km Reichweite (24 kWh)

250 km Reichweite (30 kWh)

Rein batteriebetrieben Nissan e-NV200 24.218 EUR

(bei Akkumiete) 80 kW (109 PS) 16,5 kWh auf 100 km

167 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Nissan e-NV200

EVALIA 31.289 EUR

(bei Akkumiete) 80 kW (109 PS) 16,5 kWh auf 100 km

167 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Peugeot iOn 19.800 EUR 49 kW (67 PS) 12,6 kWh auf 100 km

150 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Peugeot Partner

Electric 18.671 EUR 49 kW (67 PS) 13,2 kWh auf 100 km

170 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Renault Twizy 45 6.950 EUR

zzgl. Batteriemiete 4 kW (5 PS) 5,8 kWh auf 100 km

50 bis 120 km Reichweite je nach

Größe des Akkus; Rein batteriebetrieben Renault Twizy 6.950 EUR

zzgl. Batteriemiete 13 kW (18 PS) 6,3 kWh auf 100 km

50 bis 100 km Reichweite je nach

Größe des Akkus; Rein batteriebetrieben Renault Kangoo Z.E.

Kangoo Maxi Z.E. 20.300 EUR

zzgl. Batteriemiete 44 kW (60 PS) 15,5 kWh auf 100 km

170 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Renault ZOE 22.100 EUR

zzgl. Batteriemiete 65 kW (88 PS) 14,6 kWh auf 100 km

210 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Renault ZOE R400 24.900 EUR

zzgl. Batteriemiete 65 kW (88 PS) 14,6 kWh auf 100 km

400 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite smart fortwo

electric drive Bestellbar

ab 2017 k.A. k.A.

Rein batteriebetrieben smart cabrio

electric drive Bestellbar

ab 2017 k.A. k.A.

Rein batteriebetrieben smart forfour

electric drive Bestellbar

ab 2017 k.A. k.A.

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite Tesla Model S

70D (70 kWh) 88.200 EUR 244 kW (332 PS) 14,9 kWh auf 100 km

470 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Tesla Model S

90D (90 kWh) 102.100 EUR 310 kW (422 PS) 16,2 kWh auf 100 km

557 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Tesla Model S

P90D (90 kWh) 124.300 EUR 345 kW (469 PS) 17,9 kWh auf 100 km

502 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Tesla Model X

70D (70 kWh) 98.800 EUR 244 kW (332 PS) 16,8 kWh auf 100 km

417 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Tesla Model X

90D (90 kWh) 109.400 EUR 310 kW (422 PS) 18,4 kWh auf 100 km

489 km Reichweite

Rein batteriebetrieben Tesla Model X

P90D (90 kWh) 131.300 EUR 345 kW (469 PS) 19,3 kWh auf 100 km

467 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

Modell Preis ab* Systemleistung Strom-Verbrauch / Reichweite VW e-up! 26.900 EUR 60 kW (82 PS) 11,7 kWh auf 100 km

160 km Reichweite

Rein batteriebetrieben VW e-Golf 34.900 EUR 85 kW (115 PS) 12,7 kWh auf 100 km

190 km Reichweite

Rein batteriebetrieben

* Die angegebenen Einstiegspreise wurden den Internetauftritten der Hersteller entnommen und sind daher UVP (= Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers). Da die Preise gegebenfalls von den Unternehmen angepasst werden können, gilt für sie keine Garantie. Es wird versucht, stets die aktuellen Einstiegspreise aufzuführen.

Die Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Autohersteller immer wieder neue Modelle auf den Markt bringen und andere vom Markt nehmen, kann es sein, dass sie nicht alle Elektroautos enthält, die in der Bundesrepublik erhältlich sind. Alle Logos sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.