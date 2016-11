Jaguar I-PACE Concept – Serienmodell kommt 2018

Jetzt bewerten!

Schon Name und Raubkatzen-Logo von Jaguar zeigen deutlich, was man von Modellen der britischen Automobilmarke erwarten darf. Bisher waren die ein elegantes Design, meist edle Materialien und vor allem auch viel Leistung. Umweltverträglichkeit stand bei Autos wie denen aus der XJ-Serie oder dem F-Type Sportwagen hingegen eher an nachrangiger Stelle. Mit dem Jaguar I-PACE Concept wurde nun aber ein SUV präsentiert, dass Power und Fahrspaß mit dem lokal emissionsfreien Elektroantrieb kombiniert.

Antreten soll der stylische 5-Sitzer ab Ende 2018 gegen Modelle wie das Tesla Model X. Im Jaguar I-PACE Concept überzeugen dabei die riesige 90 kWh Lithium-Ionen Batterie, die am Schnelllader in nur 80% aufgeladen werden kann und genügend Strom für über 500 Kilometer Reichweite speichern kann (NEFZ-Zyklus). Der Elektroantrieb bringt zudem stolze 400 PS und ein Drehmoment von 700 Nm auf die Strasse und sorgt damit für Jaguar-typischen Fahrspaß. Die Beschleunigung von Null auf 100 km/h sind in rund 4 Sekunden absolviert und Allradantrieb sorgt für ein Vorwärtskommen auf jedem Untergrund.