Solardach auf dem Toyota Prius Plug-in Hybrid für bis zu 1000 Zusatzkilometer

Bereits seit 2019 testet der Hybridpionier Toyota seinen Prius mit Plug-In-Hybridantrieb auch mit in die Karosserie integrierten Solarzellen, so dass sauberer Strom direkt im Auto gewonnen werden kann. Während Solarzellen auf Motorhaube, Heck oder den Seiten des Fahrzeugs bisher nur in Testfahrzeugen zu finden sind, ist das großflächige Solardach auf dem Toyota Prius Plug-In-Hybrid längst bestellbar und kann so für bis zu 1.000 rein elektrische Zusatzkilometer mit sauberem Sonnenstrom sorgen.

Bild: Toyota

Das Solardach des Prius besitzt eine Nennleistung von rund 180 Watt und kann die Reichweite des Plug-in Hybriden pro Tag um bis zu fünf Kilometer erhöhen. Wird der Toyota Prius über einen Zeitraum von acht Tagen nicht gefahren, lässt sich alleine über die Solarzellen im Dach die Hochvolt-Batterie auf maximal 80 Prozent des Ladevolumens laden. Bei 200 Sonnentagen pro Jahr summiert sich diese Zahl somit auf die oben genannte Zahl von rund 1.000 Zusatzkilometern.

Steht der Toyota Prius Plug-In-Hybrid mit Solardach in der Sonne, wird die gewonnene Energie dabei zunächst in einem separaten Akku gespeichert und anschließend über eine sogenannte Pumpspannung gebündelt in die Antriebsbatterie eingespeist. Während der Fahrt kann das System die 12-Volt-Batterie des Fahrzeuges laden um so das Bordnetz zu entlasten. Dabei versorgt es bspw. die Beleuchtung, Klimaanlage und andere elektrische Verbraucher mit dem über das Dach gewonnenen Sonnenstrom und senkt somit noch einmal den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und Emissionen.

Bild: Toyota

Das innovative Solardach lässt sich in der Variante „Prius Plug-in“ für einen Aufpreis in Höhe von 2.924,39 Euro (inklusive der aktuell gültigen 16 Prozent Mehrwertsteuer) bestellen.