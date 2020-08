Wenn es eine Automarke gibt, die wie keine andere mit Allradantrieb, AWD oder 4×4-Antrieb in Verbindung gebracht wird, dann mit Sicherheit Jeep. Für den Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid wurde dieser nun auf eine neue und umweltfreundlichere Art umgesetzt, denn hier wird die charakteristische 4×4 Geländefähigkeit mittels modernstem Plug-In Hybridantrieb erreicht.

Bild: FCA Fiat Chrysler Automobiles

Der seit Spätsommer 2014 ausschließlich für Märkte ausserhalb Nordamerikas produzierte Jeep Renegade wird als Renegade 4xe leistungsstark elektrifiziert. Zusammen leisten der 1.3 Liter große Turbo-Benzinmotor, der für den Antrieb der Vorderachse sorgt sowie der Elektromotor an der Hinterachse eine Systemleistung von bis zu 177 kW (240 PS). Diese lässt das Mini-SUV in nur 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und der in den Batterien gespeicherte Strom macht bis zu 50 km rein elektrische Reichweite (NEFZ Verfahren) möglich. Wahlweise ist das Fahrzeug aber auch mit „nur“ 140 kW (190 PS) Systemleistung erhältlich.

Im Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid stehen drei Fahrmodi zur Verfügung: Electric ist der ideale Modus für Fahrten im Stadtgebiet, Hybrid bietet die optimale Systemeffizienz und E-Save konzentriert sich auf Schonung und Ladung der Batterie. Die Höchstgeschwindigkeit bei der Nutzung beider Motoren liegt bei 200 km/h, im rein elektrischen Modus ist sie auf 130 km/h beschränkt.

Dank des Plug-In Hybridantriebs sollen Kraftstoffverbrauch und Emissionen gegenüber den herkömmlichen Jeep-Modellen deutlich reduziert werden. Die Batterie mit 11,4 Kilowattstunden Kapazität kann dabei während der Fahrt laden oder gerade nach rein elektrischen Fahrten an einer externen Stromquelle aufgeladen werden. Dies geht zuhause an der heimischen Steckdose und mit der effizienten Jeep easyWallbox oder der noch fortschrittlicheren Connected Wallbox ebenso wie an öffentlichen Ladestationen.

Der Renegade 4xe Plug-In Hybrid ist zu Preisen ab 37.236,97 Euro für die „Limited“-Edition mit 140 kW (190 PS) erhältlich. Die Ausstattungsversionen „S“ und „Trailhawk“ werden hingegen nur mit 177 kW (240 PS) Antrieb angeboten und beginnen ab 41.526,05 Euro bzw. 45.425,21 Euro (alle genannten Preise sind UVP des Herstellers)

