Auslieferung noch in 2020: Erste Polestar 2 E-Autos in Europa angekommen

Im Frühjahr diesenJahres hatte der Verkaufsstart des Polestar 2 auch in Deutschland begonnen und die ersten Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr an die Kunden ausgeliefert werden. Als erste Besitzer dürfen sich dabei aber Käufer aus Schweden und Norwegen freuen, die ihre neuen Autos voraussichtlich bereits im August übergeben bekommen werden. Mittlerweile sind diese bereits im Hafen von Zeebrügge in Belgien angekommen, die ersten Modelle für den deutschen Markt sind ebenfalls bereits unterwegs.

Foto: Polestar AB

Trotz der Corona-Pandemie konnte Polestar seine Produktion planmäßig starten und die ersten Polestar 2 Fahrzeuge auf die Reise zu ihren neuen Besitzern schicken. „Dies ist ein großer Moment.“, freut sich vor diesem Hintergrund auch Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Wir sind dem Schritt deutlich näher gerückt, Polestar 2 zu unseren ersten Kunden in Europa zu bringen. Die Ankunft dieser ersten Lieferung ist ein Beweis dafür, wie sehr wir uns für unsere Kunden engagieren und wie effizient wir weltweit arbeiten.„

Dank der planmäßigen Auslieferungen noch in 2020 sollen die Kunden in Deutschland auch noch von den angekündigten staatlichen Förderungender Bundesregierung profitieren, die Teil des Konjunkturpakets sein werden. Darunter sind die geplanten Zuschüsse für den Kauf eines Elektroautos ebenso wie die Einsparungen durch die temporäre Mehrwertsteuersenkung.

Foto: Polestar AB

Während bisher ausschließlich auf den digitalen Vertriebsweg gesetzt wurde, sollen noch in diesem Sommer lokale Polestar Spaces auf allen beteiligten Märkten hinzukommen. Für Deutschland sind derzeit sieben Spaces geplant, wo kommissionsfreie Polestar Experten die potentiellen Kunden vor Ort beraten sollen und Interessierte das Polestar 2 Elektroauto lokal Probe fahren können. Die Testfahrten können sowohl online als auch persönlich vor Ort gebucht oder bei einer Reihe von Testfahrtveranstaltungen, die in Zukunft stattfinden werden, durchgeführt werden.

Der Polestar 2 ist das zweite Serienmodell der elektrischen Performance Marke der Volvo Car Group und der Zhejiang Geely Holding. Das vollelektrische Premiumfahrzeug soll mit mehr als 300 kW Leistung, Allradantrieb sowie einer großen 78 kWh Batterie für rund 470 km Reichweite (WLTP-Zyklus) begeistern.