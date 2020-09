Uber will mit Renault und Nissan die Elektromobilität stärken

Das US-Unternehmen Uber hat mit seinen Diensten zur Online-Vermittlung von Fahrten die Welt der Mobilität definitiv verändert. Ähnliche Vorreiter sind der Autohersteller Nissan, der mit dem LEAF das meistverkaufte Elektroauto in Europa baut und Renault, dessen ZOE in Deutschland die Nummer 1 unter den E-Autos ist. In Zukunft wollen die beiden Allianzpartner und der Mobilitätsdienstleister in Europa enger zusammenarbeiten und das Angebot emissionsfreier Mobilität ausweiten. Zu diesem Zweck haben die Drei eine Absichtserklärung unterschrieben.

Foto: Renault

Sie ist Teil der Ankündigung von Uber, die emissionsfreie Mobilität zum tragenden Element ihrer Plattform auszubauen. Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2025 rund 50 Prozent der über Uber in sieben europäischen Hauptstädten (Amsterdam, Berlin, Brüssel, Lissabon, London, Madrid und Paris) absolvierten Kilometer in Elektrofahrzeugen zurückgelegt werden. Die Fahrten in diesen sieben Metropolen machen dabei knapp 80 Prozent des europäischen Geschäfts von Uber aus.

Bis Ende 2021 können Kunden über die App für ihre Fahrt speziell ein E-Auto wählen. In Zukunft soll über die Uber-App dann zusätzlich ganz speziell das Buchen von Fahrten mit erschwinglichen E-Autos möglich sein. Die neue Funktion soll dabei in Frankreich, den Niederlanden, Portugal und Großbritannien – wo Nissan und Uber bereits erfolgreich ein Pilotprojekt abgeschlossen haben – eingeführt werden.

Forciert werden soll die Verbreitung von Elektrofahrzeugen dabei u.a. durch folgende Möglichkeiten:

Partner-Fahrer sollen über die Uber-App Zugang zu Elektrofahrzeugen wie dem Renault ZOE und dem Nissan LEAF erhalten, ebenso natürlich zu zukünftigen neuen Elektro-Modellen der beiden Unternehmen.

Ausweitung des britischen Pilotprojekts auf Frankreich bis Ende 2020, gefolgt von den Niederlanden, Portugal und anderen Märkten.

Gemeinsame Marketing- und Schulungsmaßnahmen sollen helfen, um den Uber-Partnerfahrern die Angebote und Vorteile von E-Autos näher zu bringen. Hierzu gehören auch Testfahrten um diese konkret zu „erfahren“.

„Diese Absichtserklärung mit Uber würdigt unsere Fähigkeiten, neue Märkte zu erschließen und anderen bei ihrer ganz eigenen Energiewende zu helfen. Heute schlagen wir Kapital aus unserem Wettbewerbsvorteil: ein attraktives Portfolio an E-Autos, das einen Beitrag zur Einführung von E-Mobilität im großen Maßstab leisten kann. Wir haben in den letzten Jahren eng mit lokalen Behörden zusammengearbeitet, um Antworten auf die drängenden Fragen rund um Transport, Dekarbonisierung und Luftqualität in Städten zu finden. Mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung bündeln wir nun unsere Kräfte und beschleunigen diese.„, erklärt Gilles Normand, Senior Vice President für Electric Vehicles & Mobility Services, Groupe Renault.

Foto: Nissan

„Aus zehn Jahren Erfahrung mit dem Nissan LEAF wissen wir, dass die Menschen gerne elektrisch fahren.“, ergänzt Jordi Vila, Divisional Vice President für Vertrieb und Marketing bei Nissan Europe. „Der Umstieg hilft Fahrern, Geld zu sparen und zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten beizutragen. Durch die Zusammenarbeit mit Uber in Großbritannien konnten wir bereits das Bewusstsein für lokal emissionsfreie Fahrzeuge schärfen und deren Akzeptanz steigern. Wie dies auch europaweit gelingen kann, ist nun Teil unserer Untersuchungen. Darauf freuen wir uns schon sehr.„