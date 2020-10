Der eigentlich als Studie gedachte Polestar Precept wird produziert werden

Die Anfang des Jahres 2020 erstmals Studie Polestar Precept vor allem aufgrund ihres gelungenen Designs auch einer der Hingucker auf der aktuellen Auto China 2020 Messe in Peking sein. Bisher nur als Fahrzeugstudie bzw. -vision angedacht, machte Polestar aber nun die Ankündigung, dass die Entwicklung des Fahrzeugs als Serienmodell umgesetzt wird.

Bild: Polestar

Auch in Punkto Nachhaltigkeit begeistert der Polestar Precept dabei nicht nur einfach mit einem batterieelektrischen Antrieb – sondern darüber auch mit einem ganzheitlicheren Konzept. Bei der Innenausstattung der Elektro-Sportlimousine kommt z.B. ein Mix aus nachhaltigen Materialien zum Einsatz, darunter recycelte PET-Flaschen, wiedergewonnene Fischernetze und recyceltes Kork-Vinyl. Ebenso ein vom externen Partner Bcomp Ltd. entwickelter Verbundwerkstoff auf Flachsbasis, der laut dem Autohersteller in vielen Innen- und einigen Außenteilen zu finden ist. Erklärtes Ziel von Polestar: Einen Großteil dieser nachhaltigen und natürlichen Materialien in die Massenproduktion zu überführen.

Bild: Polestar

Produziert werden soll der Polestar Precept in der Produktionsstätte in Chengdu, die erst im Jahr 2019 eingeweiht wurde. Sie ist die erste Automobilproduktionsanlage in China, die mit der weltweit verwendeten Nachhaltigkeitszertifizierung für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen in LEED-Gold bewertet wurde. Selbstverständlich wird sie zudem zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben.

Bild: Polestar

In Deutschland bietet der Premium-Hersteller mit dem Polestar 2 übrigens auch bereits ein Elektroauto auf dem Markt an, dass mit einer Beschleunigung von Null auf 100 km/h in nur 4,7 Sekunden nicht nur lokal emissionsfreies Fahren sondern auch jede Menge Fahrspaß bieten dürfte.