E-Auto für bis zu 9 Personen: Der Citroën ë-SpaceTourer ist bestellbar

Der Citroen C-Zero feierte seinen Verkaufsstart als erstes Elektroauto in Serienfertigung der Marke vor bereit rund 10 Jahren, inzwischen wurden einige Modelle des Herstellers elektrifiziert. Und während man seinerzeit mit einem möglichst kompakten Fahrzeug angefangen hat (der C-Zero besitzt nur vier Sitzplätze), sind heute auch deutlich größere Elektroautos machbar. So wie der neue Citroën ë-SpaceTourer, der ab sofort bestellbar ist und dessen Auslieferungen ab November 2020 starten.

Foto: Citroen

Der Citroën ë-SpaceTourer ist in den drei Längen XS, M und XL erhältlich, wobei er als ë-SpaceTourer Feel je nach Bedarf acht, sieben oder optional fünf Sitze bietet, in der ë-SpaceTourer Business Version sogar bis zu neun Sitzplätze. In dieser Variante richtet er sich vor allem an professionelle Personenbeförderungsunternehmen, wie Taxi- und Shuttle-Services

Sowohl für Privat- wie auch Businesskunden hat Citroën zudem auf eine größtmögliche Flexibilität im Innenraum Wert gelegt: Da die Sitze auf einem Schienensystem leicht verschiebbar sind, lässt sich der Innenraum frei umgestalten. So kann bspw. der Kofferraum für den Transport größerer Gegenstände vergrößert oder die Beinfreiheit der Passagiere erhöht werden. Die Sitze mit verstellbarer Lehne können umgeklappt und als Ablagefläche genutzt werden und in der Business-Variante können die Einzelsitze aus Leder in der zweiten Reihe gedreht werden, so dass sich um einen ausklappbaren Tisch ein mobiles Büro oder Wohnzimmer herstellen lässt.

Foto: Citroen

Trotz des geräumigen und vielfältig nutzbaren Innenraums ist der Citroën ë-SpaceTourer dank kompakter Abmessungen mit einer Länge zwischen 4,60 und 5,30 Metern sowie einer Breite von 1,92 Metern und einer Höhe von 1,90 Metern auch im Stadtverkehr mühelos unterwegs. Auch die Einfahrt in Tiefgaragen stellt den Fahrer vor kein Hindernis.

Für den Antrieb des Citroën ë-SpaceTourer sorgt ein 100 kW (136 PS) starker Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt, was für alle drei Fahrmodi (Eco, Normal, Power) gilt. Der Normal-Modus optimiert Reichweite und Leistung, der Eco-Modus optimiert den Energieverbrauch durch begrenzte Antriebs- sowie Heizungsleistung und der Power-Modus gibt dem elektrischen Kompaktvan Leistung und Dynamik bei maximaler Zuladung.

Foto: Citroen

In allen drei Längen ist der Elektro-Kompaktvan mit einer Batterie mit 50 kWh Kapazität erhältlich. Die Reichweite nach offiziellem WLTP-Zyklus beträgt mit ihr bis zu 230 Kilometer. Wer seltener an die Ladestation fahren möchte, dem steht in den Längen M und XL zudem eine Batterie mit 75 kWh Kapazität für maximal 330 Kilometer nach WLTP zur Auswahl. Die Batterien bestehen jeweils aus 18 bzw. 27 Modulen.

Aufgeladen wird die Batterie des Citroën ë-SpaceTourer über einen Ladeanschluss an der linken vorderen Karosserieseite, der verschiedene Möglichkeiten bietet: An einer öffentlichen Schnellladestation kann er mit bis zu 100 KW geladen werden, so lässt sich die 50 kWh-Batterie in nur 30 Minuten und die 75 kWh-Batterie in nur 45 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen. An einem 7,4 kW-Ladeanschluss lässt sich die leere Batterie in weniger als 8 Stunden wieder vollständig aufladen, somit ist die Version mit 50 kWh-Batterie beispielsweise über Nacht wieder einsatzbereit. Selbstverständlich ist der Citroën ë-SpaceTourer auch mit jeder konventionellen Haushaltssteckdose kompatibel. Citroën wird dabei in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen die Installation einer individuellen Ladestation für Zuhause anbieten.

Foto: Citroen

Die Preise für den ë-SpaceTourer beginnen bei 49.597 Euro (UPE inkl. aktuell 16% MwSt. in Deutschland für ë-SpaceTourer XS Business mit 50 kWh-Batterie). Sobald das Modell in die Liste der Automodelle für die über das BAFA gezahlte Umwelt-Kaufprämie für Elektroautos aufgenommen wurde, können unter Abzug der Prämie daraus 41.697 Euro werden.