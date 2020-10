Groupe PSA: Hunderte Ladestationen werden an den europäischen Standorten installiert

Mit den zur Groupe PSA gehörenden Marken wie Peugeot, Citroën, DS oder Opel setzt das Unternehmen bereits seit längerer Zeit auf den Elektroantrieb als das Modell der Zukunft. Mit dem Peugeot iOn wurde bereits vor mehr als zehn Jahren eines der ersten Serien-Elektroautos auf den Markt gebracht, mittlerweile gehören verschiedendste Plug-In und E-Modelle zum Angebot der zur Gruppe gehörenden Automarken. Aus diesem Grund soll nun auch allen Mitarbeitern an allen europäischen Standorten der Zugang zu einer entsprechenden Ladeinfrastruktur angeboten werden. Insgesamt fast 500 Ladestationen sollen alleine an den 49 Unternehmensstandorten in den 12 europäischen Ländern installiert werden.

Foto: Groupe PSA

Mit der Installation der Ladestationen für Mitarbeiter wurde an den verschiedenen Standorten bereits im Jahr 2019 begonnen, so dass heute bereits rund 365 Stationen installiert bzw. bereits in Betrieb sind. Der Aufbau der restlichen, geplanten Ladeinfrastruktur ist bis zum 2021 vorgesehen.

Besonders elektrifiziert wurde der Opel-Stammsitz in Rüsselsheim am Main, der zugleich auch Deutschland-Stammsitz der PSA Gruppe ist. Hier und im nahe gelegenen Dudenhofen sind im im Rahmen der Konsortialprojekte “Electric City Rüsselsheim” und “E-Mobility Lab Hessen” bereits rund rund 500 Ladepunkte für interne Flotten und Entwicklungsfahrzeuge entstanden. Das Projekt “Electric City Rüsselsheim“, an dem die Opel Automobile GmbH beteiligt ist, zielt darauf ab, insgesamt rund 1.300 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet Rüsselsheims zu installieren. Zu diesem Zweck hat der Autohersteller für das Projekt entsprechend Parkplatzflächen bereitgestellt, die mit 600 öffentlichen Ladepunkten ausgestattet werden.

Ein entsprechend attraktives Angebot an reinen Elektroautos wie dem Peugeot e-208 und dem e-2008, dem Opel Corsa-e oder dem großen Citroën ë-SpaceTourer bieten die Marken der Groupe PSA bekanntlich bereits an. Hinzu kommen einige Fahrzeuge mit Plug-In-Hybridantrieb, die den Weg von und zur Arbeit ebenfalls in den allermeisten Fällen rein elektrisch bewältigen können sollten.