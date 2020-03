Basisversion des VW ID.3 wird nach Abzug der Umweltprämie unter 23.430 Euro kosten

Einer der wesentlichen Punkte, welche die Elektromobilität derzeit noch ausbremsen sind die oft vergleichsweise hohen Anschaffungskosten für ein Elektroauto gegenüber einem vergleichbaren Pkw mit Verbrennungsmotor. Ab dem Sommer 2020 soll damit nun aber Schluß sein, denn Volkswagen verspricht mit dem neuen VW ID.3 Elektroauto ein Fahrzeug, das sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb günstiger als vergleichbare Verbrenner ist.

Bild: Volkswagen

Die Basisversion des Volkswagen ID.3 – die eine mit bis zu 330 Kilometern allerdings auch eine deutlich geringere Reichweite als das Top-Modell hat (WLTP-Zyklus) – soll nach Abzug der Umweltprämie in Deutschland weniger als 23.430 Euro kosten. Damit liegt das komplett neu entwickelte E-Auto nach Herstellerangaben mindestens auf dem Preisniveau vergleichbarer Modelle wie zum Beispiel dem VW Golf Life.

Darüber hinaus werden VW ID.3-Fahrer in Deutschland aber auch bei den laufenden Kosten viel Geld sparen können: Da unter anderem keine Kfz-Steuer anfällt, Ölwechsel beim Elektroauto nicht mehr nötig sind und der ID.3 auch in eine günstigere Versicherungsklasse (Klasse 17) eingestuft wird, sollen sich so rund 840 Euro im Jahr einsparen lassen. Weiterhin sind auch die Energiekosten niedriger, so dass nach Silke Bagschick, Leiterin Vertrieb und Marketing Baureihe e-Mobility, der Preis für und nicht gegen das E-Auto spricht.

Spezielle Leasing-Angebote sollen den Umstieg hin zur Elektromobilität mit dem VW ID.3 noch einfacher machen und die Unsicherheit reduzieren. Für die Zukunft verspricht Bagschick zudem, dass das Elektroauto auch ohne Förderung preislich attraktiv sein wird. Mit dem Volkswagen ID.4 bringt der Herstellers ein nächstes Modell übrigens in der beliebten SUV-Klasse auf den Markt.