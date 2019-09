VW ID.3 – Der Volkswagen unter den Elektroautos

5.0

Ausgeliefert werden die ersten Modelle der ID.3 1ST Edition zwar erst Mitte 2020, auf der aktuellen IAA 2019 in Frankfurt am Main ist das erste von Grund auf als Elektroauto entwickelte Modell von Volkswagen aber bereits zu bestaunen. Für den Autohersteller aus Wolfsburg ist es der Superstar am Stand, denn das Fahrzeug soll das Potential haben, den Durchbruch der Elektromobilität in der Großserie einzuleiten. Aus diesem Grund wird bereits davon gesprochen, dass der Volkswagen ID.3 der Golf des 21. Jahrhunderts werden soll.

Bild: Volkswagen

Das Design des Volkswagen ID.3 ist auf jeden Fall sehr modern bis fast schon futuristisch und mit seinen kompakten Abmessungen in der Größenordnung des VW Golf erscheint er die praktische Antwort auf ansonsten oft immer größere SUV-Modelle zu sein. Dank der völlig anderen Antriebstechnik gegenüber Pkw mit Verbrennungsmotor sorgt ein längerer Radstand dabei allerdings für noch mehr Platz im Innenraum. Der Grundpreis von unter 30.000 Euro, für den er auf den deutschen Markt kommen wird, spricht ebenfalls für einen echten Volks-Wagen.

Je nach Anforderung werden künftige Kunden beim Volkswagen ID.3 zwischen drei verschiedenen Batteriegrößen für eine unterschiedlich hohe maximale Reichweite wählen können.

Der ID.3 mit 45-kWh-Batterie fährt bis zu 330 Kilometern weit (WLTP)

Der ID.3 mit 58-kWh-Batterie hat eine Reichweite von bis zu 420 Kilometern (WLTP)

Der ID.3 mit 77-kWh-Batterie schafft bis zu 550 Kilometer mit voller Ladung (WLTP)

Angetrieben wird der VW ID.3 mit der kleinen und mittleren Batterie von einem Elektromotor mit 110 kW (150 PS), beim Modell mit der größten und damit auch schwersten Batterie kommt hingegen ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor zum Einsatz. Angetrieben wird immer die Hinterachse und technikbedingt steht die volle Leistung immer direkt vom Start weg zur Verfügung. Und auch wenn er damit kein Supersportwagen wird, so reicht die Leistung doch völlig für eine alltagstaugliche Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h aus.

Bild: Volkswagen