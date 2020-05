Automotive Brand Contest: VW ID.3 als Best of Best ausgezeichnet

Der VW ID.3 ist das erste von Grund auf neu und ausschließlich für den elektrischen Antrieb hin entwickelte Modell von Volkswagen. Begeisterung konnte er seit seiner ersten Vorstellung in der Öffentlichkeit dabei aber nicht nur durch seine Technik sondern vor auch mit seinem rundum gelungenen Design hervorrufen. Bestätigt wurde dies jüngst auch mit der Höchstbewertung „Best of Best“ in gleich zwei Kategorien beim renommierten „Automotive Brand Contest„.

Bild: Volkswagen

Der Volkswagen ID.3, der mit den drei unterschiedlichen Batteriegrößen 45 kWh, 58 kWh oder 77 kWh die verschiedendsten Anforderungen hinsichtlich Reichweite erfüllen soll, wurde mit der „Best of Best“- Auszeichnung in den Kategorien „Exterior Volume Brand“ und „Interieur Volume Brand“ ausgezeichnet. In der offiziellen Begründung der Jury heißt es dazu: „Der ID.3 ist ausdrucksstark, mit einer geschwungenen, gleichzeitig straffen Linie – Interieur und Exterieur sind aus einem Guss. Der ID.3 überzeugt mit seiner Weiterentwicklung der typischen Designsprache von Volkswagen mit moderner Interpretation – er ist der lang erwartete, junge Volkswagen mit dem nötigen Mut zu einer neuen Bewegung.„

Der „Automotive Brand Contest“, der im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde, gilt in der Automobilbranche als einziger, unabhängiger und internationaler Designwettbewerb für Automarken. Mit dem Wettbewerb prämiert der Rat für Formgebung, eine vom Bundestag 1953 initiierte Stiftung, herausragendes Produkt- und Kommunikationsdesign und lenkt den Blick auf die elementare Bedeutung von Marke und Markendesign in der Automobilbranche. Die interdisziplinäre Jury setzt sich aus Vertretern von Medien, Design, Industrie, Hochschule und Architektur zusammen. Die offizielle Preisverleihung ist im Herbst in Frankfurt am Main geplant.

Neben dem ID.3 wurden in weiteren Kategorien auch der neue, 2019 auf den Markt gekommene VW Golf sowie der Der VW ID. SPACE VIZZION zu Preisträgern gekürt. Das Elektro-Konzeptfahrzeug wurde dabei in der Kategorie „Concepts“ als „Winner“ geehrt.