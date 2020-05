Toyota knackt Marke von 15 Millionen verkauften Hybridautos

Als Hybrid-Vorreiter hat der japanische Autohersteller Toyota weltweit inzwischen stolze 44 verschiedene Modelle mit dem kombinierten Verbrenner-Elektro-Antrieb im Angebot und jüngst die nächste Millionenmarke an Verkäufen geknackt. Insgesamt wurden inzwischen 15 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft, wovon alleine 2,8 Millionen auf Kunden in Europa entfallen.

Bild: Toyota

Inzwischen entscheidet sich jeder zweite Käufer in Europa (52 Prozent) für eines der 19 verfügbaren Toyota und Lexus Hybridmodelle – in Westeuropa liegt der Hybridanteil sogar bei 63 Prozent. Die Pkw mit Kombination aus Benzin- und Elektromotor sollen gegenüber klassischen Verbrennern dabei bereits mehr als 120 Millionen Tonnen CO 2 eingespart haben. Ebenso natürlich den Fahrern auch Unmengen an Kraftstoffkosten.

Die immer strengeren Emissionsvorschriften gerade in Europa sind dank dieser Antriebstechnologie ebenso leichter zu erfüllen. „Dank unserer Hybridverkäufe ist Toyota auf dem besten Weg, das von der EU für 2020 und 2021 gesetzte Ziel von 95 Gramm pro Kilometer in Europa zu erreichen, wo die CO 2 -Vorschriften die strengsten der Welt sind„, erklärt Matt Harrison, Executive Vice President von Toyota Motor Europe (TME). „Unsere effektiven Vollhybride sind in den Städten sogar die meiste Zeit komplett emissionsfrei unterwegs.„

Bild: Toyota

Bevor die Technologien von reinem E-Auto oder Brennstoffzellenfahrzeug voll alltagstauglich und vor allem auch breitere Käuferschichten bezahlbar werden, sollen Hybridfahrzeuge bei Toyota noch längere Zeit eine zentrale Rolle in der Modellpalette spielen. Sie dienen dabei auch als Vorreiter und Wegbereiter für stärker elektrifizierte Modelle wie Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Die Pläne sind dabei ehrgeizig: Bis 2025 wird der japanische Autohersteller insgesamt 40 neue oder überarbeitete elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt bringen, unter denen dann auch bereits mindestens zehn reine Elektroautos sein werden.