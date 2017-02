Elektrischer Super-Rennwagen EGT Tesla V2.0 5 - 1 Mal

Eigens für die Electric GT Championship, ein Autorennen mit rein elektrischen Fahrzeugen, wurde der EGT Tesla V2.0 entwickelt. Als Basis diente das ohnehin extrem leistungsstarke Tesla P100DL Modell, dessen Gewicht für den Motorsport noch einmal um stolze 500 kg reduziert wurde. Die Leistung des Supersportwagens liegt demnach auch bereits jenseits von Gut und Böse. In Zahlen ist der Rennwagen in der Lage, von Null auf 100 km/h in gerade einmal 2,1 Sekunden zu beschleunigen. Kein Wunder, denn die Elektromotoren stellen unglaubliche 580 kW (788 PS) Leistung zur Verfügung. Im Video wird der EGT Tesla V2.0 mit allen Spezifikationen und Daten vorgestellt.