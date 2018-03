Das Vorserienmodell des Mercedes-Benz GLC F-CELL Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Bereits im Jahr 1994 stellte der deutsche Premium-Autohersteller mit dem Mercedes-Benz NECAR ein Versuchsfahrzeug mit Elektroantrieb und Brennstoffzellen zur Stromerzeugung an Bord vor. Während dieses Fahrzeug heute nur noch im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart bewundert werden kann, soll die alternative Antriebsart in Zukunft in einem SUV wiederbelebt werden. Das Vorserienmodell des Mercedes-Benz GLC F-CELL wurde der Weltöffentlichkeit erstmals auf der IAA 2017 gezeigt und durchläuft seitdem die härtesten Tests hinsichtlich seiner uneingeschränkten Alltagstauglichkeit. Die umfangreichen Prüfungen umfassen dabei u.a. Fahrten im eiskalten Nordschweden sowie Sommererprobungen im heissen Süden Europas und den USA sowie weltweite Straßendauerläufe. Im Video kann man sich schon einmal ein Bild von der schönen, lokal emissionsfreien Zukunft machen.