Präsentation des Rivian R1T und R1S – Elektro-Pick-Up und SUV

In den USA ist bekanntlich fast alles eine Nummer größer und dies gilt ganz besonders im Hinblick auf Automobile. Dementsprechen sieht ein „grünes“ Auto mit Elektroantrieb für viele Amerikaner vielleicht auch wie der neue Rivian R1S aus, der gerade auf der Los Angeles Auto Show vorgestellt wurde. Es handelt sich dabei um das zweite Modell des E-Auto Star-Ups Rivian in Form eines luxuriösen 7-Sitzer SUV. Es basiert auf der gleichen Plattform wie der Rivian R1T, bei dem es sich um einen großen Pick-Up handelt.

Rivian R1S

Mit über 2 Metern Breite, knapp über 5 Metern Länge und einem Radstand von etwas über 3 Metern gehört der Rivian R1S in Nordamerika in die Kategorie der beliebten Full-Size SUV und bietet im großzügigen Innenraum Platz für bis zu 7 Personen. Da alle notwendige Antriebstechnik inklusive leistungsstarker Motoren und riesiger Batterien bereits in die Unterboden-Plattform integriert sind, steht fast der gesamte Platz darüber für Mensch und Gepäck zur Verfügung. Aus diesem Grund verfügt das rein elektrisch angetriebene Fahrzeug auch über einen Front-Kofferraum mit 330 Litern Volumen sowie einen Heck-Kofferraum mit weiteren 180 Litern Volumen. Dank Allradantrieb und mehr als 36 cm Bodenfreiheit dürfte es sich zudem auch abseits geteerter Strassen wohlfühlen. Als maximale Reichweite mit der größten Batterie (180 kWh) soll der Rivian R1S zudem knapp 650 Kilometer Reichweite haben und die angestrebte Beschleunigung von Null auf 100 km/h soll nut etwas über 3 Sekunden dauern .

Rivian R1T