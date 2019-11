Video-Teaser zum Tesla Cybertruck

Wenn Elon Musk und Tesla Motors etwas machen, dann auf jeden Fall ganz anders und Aufsehen erregend. So auch der neue Tesla Cybertruck, ein rein elektrisch angetriebener Pick-Up, mit dem der Elektroauto-Hersteller in den kommenden Jahren in eines der wichtigsten Fahrzeugsegmente Nordamerikas einsteigen will. Im Video ist ein erster Ausblick auf ihn zu sehen.

Auf den ersten Blick erinnert der kantige Pick-Up eher an ein Tarnkappenflugzeug wie den F-117 Nighthawk als an ein Auto, die Keilform soll dem Prototypen aber wohl vor allem die nötige Aerodynamik für eine möglichst hohe Reichweite garantieren. Die Karosserie ist zum Großteil aus Edelstahl wie auch aus Titan und soll damit extrem robust und unempfindlich sein. Auf dem Laderaum sollen über 1.500 kg transportiert werden können und die Reichweite des Tesla Cybertruck gibt der Hersteller mit rund 400 bis 800 km je nach Batterie-Version an. In der Top-Version TriMotor AWD soll der Elektro-Pick-Up innerhalb von nur 2,9 Sekunden auf fast 100 km/h (Null auf 60 mph) beschleunigen.

Überraschend ist auch der vergleichsweise geringe Preis, den Tesla Motors für den Cybertruck anpeilt, der voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2021 produziert werden soll. In den USA soll er vor Steuern ab einem Einsteigspreis von unter 40.000 US-Dollar verkauft werden.