Sony Vision-S: Vorstellung des E-Autos auf der CES 2020

Eine Serienversion des Sony Vision-S Elektroautos ist zwar nicht in Planung, dennoch sorgte die Vorstellung eines eigenen Pkw mit Elektroantrieb durch den japanischen Elektronikkonzern auf der Consumer Electronics Show (CES) 2020 für eine große Überraschung. Die Limousine wurde in Kooperation mit mehreren namhaften Partnern – darunter auch deutschen Unternehmen wie Bosch oder Continental – entwickelt und soll vor allem die Kompetenz von Sony in den verschiedendsten Zukunftstechnologien belegen. Ohne modernste Sensor-, Kamera- oder Sicherheitstechnik ist das Auto der Zukunft schließlich ebenso wenig konkurrenzfähig wie ohne entsprechende Info- und Entertainmentsysteme.

Bezüglich des Designs könnte die Limousine sicher ohne weiteres auch als Serienmodell Interesse bei den Käufern wecken, gleiches gilt für einige Leistungsdaten des Elektroautos, die Sony herausgegeben hat. So sollen gleich zwei jeweils 200 kW (272 PS) starke Elektromotoren für den Vortrieb des Sony Vision-S sorgen und die Limousine gleichzeitig mit Allradantrieb ausstatten. Die Beschleunigung von Null auf 100 km/h soll in nur 4,8 Sekunden abgeschlossen sein und die Höchstgeschwindigkeit bei 240 km/h liegen. Zur Kapazität der Batterien und einer möglichen Reichweite gibt es hingegen keine Angaben. Da als reines Konzeptfahrzeug geplant, sind diese aber ohnehin auch nicht ganz so wichtig.

In den beiden Videos ist die Elektro-Limousine Sony Vision-S auf jeden Fall ausgiebig zu bewundern – und zwar vom eleganten Äußeren bis zum ansprechenden und mit modernster Technik ausgestatteten Innenraum hin.