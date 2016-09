STARCAR Autovermietung bietet jetzt auch das Model S von Tesla an

Welche bessere Möglichkeit gibt es, mehr über die Vorzüge und Nachteile einer bestimmten Antriebsart zu erfahren, als ein Auto einen oder mehrere Tage zu fahren. Eine solche Möglichkeit bietet die STARCAR Autovermietung bereits seit längerer Zeit mit elektrifizierten Pkw wie dem VW e-up!, BMW i3 oder dem Mercedes-Benz GLE 500e. Wer nun den Pionier unter den Elektroautos vermisst, darf beruhigt sein: Schließlich wurde die Elektroauto-Flotte gerade erst um zehn Tesla Model S Limousinen mit reinem Elektroantrieb ergänzt.



Foto: STARCAR

Reserviert werden können die Fahrzeuge über die Internetseite von STARCAR unter dem Menüpunkt „Fahrzeuge“ und „VIP Cars“. In der Gruppe S10 findet sich dort jetzt das Tesla Model S. Um eines der mindestens 75.000 Euro teuren Elektroautos auszuleihen, muss der Fahrer aber mindestens 25 Jahre als und sein und über eine Fahrpraxis von mindestens einem Jahr verfügen. Die Fahrzeuge sind bei beispielsweise 200 Freikilometern fu?r 179 Euro/Tag erha?ltlich.

Für den Alltagsgebrauch als Mietwagen ist das Model S dafür aber auch perfekt gerüstet, denn im Innenraum bietet die Sportlimousine komfortablen Raum für bis zu fu?nf erwachsenen Personen und auf zwei weiteren Sitzen finden sogar noch zwei Kinder Platz. Auch viel Gepäck lässt sich leicht im großen hinteren Kofferraum sowie in einem weiteren kleinen Kofferraum vorne verstauen. Die Reichweite der von STARCAR bestellten Modelle beträgt beim Model S 60D Allrad zudem 408 Kilometer und das Model S 75D Allrad kann bis zum nächsten Nachladen sogar bis zu 480 Kilometer weit gefahren werden (beides Angaben nach NEFZ).

Wie für ein Premium-Fahrzeug üblich, erwarten den Fahrer zudem neuste Technologien hinsichtlich Komfort und Sicherheit. Dazu zählen u.a. serienma?ßige Merkmale wie die Notbremsautomatik, der Spurwechselassistent, der verkehrsadaptive Tempomat und die Einparkautomatik. Drahtloser Internetzugang und ein großer Touchscreen mit 17-Zoll in der Mittelkonsole runden das Fahrerlebnis ab.

„Die Marke Tesla und insbesondere das Model S stehen nicht nur fu?r Fahrvergnu?gen, sondern mit ihren Hightech-Fahrassistenzsystemen auch fu?r allerho?chsten Fahrkomfort und Sicherheit“, sagt Olaf Puttlitz, Gescha?ftsfu?hrer von STARCAR, „mit dem Model S mo?chten wie die alternative Antriebstechnik zu STARCAR-typischen gu?nstigen Konditionen unseren Kunden na?her bringen.“ Wer zum ersten Mal ein Elektroauto bzw. ein Tesla Fahrzeug fährt, braucht auch keine Angst zu haben. „Selbstversta?ndlich bekommt bei uns jeder Kunde wa?hrend der U?bergabe eine perso?nliche Einweisung in das Fahrzeug und in die neue Technik“, erklärt Puttlitz in diesem Zusammenhang.

Die Autos können in den STARCAR Filialen in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt und Düsseldorf ausgeliehen werden.