Nissan e-NV200 WORKSPACe – Mobiles Büro im Elektro-Van

In Zusammenarbeit mit den britischen Designern von Studio Hardie hat Nissan eine ganz besondere Variante des rein elektrisch angetriebenen Nissan e-NV200 gebaut. Das Fahrzeug wurde mit einem Schreibtisch, Touchscreen-Computer, Wi-Fi, Möglichkeiten zum kabellosen Laden von Smartphone und Co. sowie einem Mini-Kühlschrank zum mobilen Büro umfunktioniert. Und auch die versenkbare Kaffeemaschine darf im e-NV200 Workspace nicht fehlen, denn schließlich gilt: Keine Arbeit im Büro ohne guten Kaffee.

Für mehr Platz gibt es im hinteren Bereich zudem einen herausfahrbaren Boden und natürlich lassen sich Licht und andere elektrische Funktionen ganz bequem per Smartphone-App steuern. Für alle, die nicht nur Benzin sondern auch die Büromiete sparen wollen, könnte so ein Auto vielleicht eine Alternative sein – zumindest in durchgehend warmen Ländern. Insgesamt aber ein extrem stylisches Auto und dank reinem Elektroantrieb sowohl in der Natur wie auch der Stadt lokal emissionsfrei unterwegs.