Honda NeuV – E-Auto Europapremiere auf dem Genfer Autosalon 2017

Jetzt bewerten!

Neben dem Brennstoffzellenfahrzeug Clarity Fuel Cell und der nächsten Generation des Civic Type R wird auf dem Genfer Automobilsalon vom 9. bis 19. März 2017 der Honda NeuV ein echter Blickfang am Stand des japanischen Autoherstellers sein. Das rein elektrisch und autonom fahrende Konzeptfahrzeug wird dabei das erste Mal überhaupt in Europa gezeigt werden.



Bild: Honda

Die Bezeichnung des Honda NeuV steht dabei als Abkürzung für den englischen Begriff „New Electric Urban Vehicle“. Größte Besonderheit des sehr futuristisch wirkenden Kompaktfahrzeugs ist eine sogenannte „Emotion Engine“. Hierbei handelt es sich um einen mit künstlicher Intelligenz versehenen Bordcomputer, der in der Lage ist, eigene Emotionen zu entwickeln und so zu einer besseren Verständigung zwischen Fahrer und Fahrzeug beitragen soll. Das System lernt dabei vom Fahrer, indem es während der Fahrt die Emotionen des Fahrers analysiert und dann entsprechend neue Vorschläge und Empfehlungen ausgibt.



Bild: Honda

Als echter Ausblick auf die Zukunft besitzt der Honda NeuV natürlich keinen Verbrennungsmotor mehr, sondern das Konzeptfahrzeug wird ausschließlich elektrisch angetrieben. Zudem kann der Fahrer zwischen Selbstfahren und autonomem Fahren wählen. Als autonomes Fahrzeug kann es auch gemeinschaftlich genutzt zu werden um bspw. Fahrgäste an lokalen Standpunkten abzuholen und abzusetzen. Wird das Auto von Honda nicht gefahren, kann es im Bedarfsfall auch elektrische Energie zurück in das Stromnetz speisen, und so bspw. zur Stabilität der Netze beitragen.