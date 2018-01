Byton Concept: Erste Ausfahrt im neuen Elektroauto Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Am 7. Januar 2018 präsentierte der neue Entwickler und Hersteller von Premium-Elektroautos, BYTON, auf der CES in Las Vegas sein erstes voll fahrfähiges Konzeptfahrzeug. Dabei handelt es sich um ein großes und markantes SUV mit einer Länge von 4,85 Metern, einem Radstand von knapp über 2,94 Metern und einer Radgröße von 22 Zoll. Im Innenraum dominiert ein riesiges Shared Experience Display, das sich mit einer Breite von 125 cm und einer Höhe von 25 cm fast über die gesamte Breite des Armaturenbretts erstreckt. Ergänzt wird es von einem zusätzlichen Fahrer-Tablet-Display und zwei weitere Bildschirmen für die Passagiere auf den Rücksitzen. Das Team von The Verge berichtet im Video von der ersten Ausfahrt dieses spektakulären E-Autos.