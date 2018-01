Renault, Nissan und Mitsubishi bei E-Autos weiter auf Erfolgskurs Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Obwohl im Allgemeinen als Renault-Nissan-Allianz bezeichnet, gehört auch die Marke Mitsubishi zum Bündnis der eigenständigen Unternehmen, die alle Drei auch zu den Pionieren der Elektromobilität zählen. Im Rahmen der Erfolgsmeldung für das Jahr 2017, die vor allem die auf die über 10 Millionen in 2017 abgesetzten Fahrzeuge der drei Automarken abzielte, durften dementsprechend auch die Zahlen für die rein elektrisch angetriebenen Modelle nicht fehlen.



Der bereits Ende 2010 auf den Markt gebrachte Nissan Leaf ist nach wie vor das Flagschiff unter den Elektroautos der Allianz und mit über 300.000 abgesetzten Fahrzeugen auch nach wie vor das weltweit meistverkaufte Elektromodell. In 2017 wurde der neue Leaf vorgestellt, der vor allem mit einem dynamischeren Design sowie einer deutlich höheren Reichweite begeistert. Insgesamt wurde er weltweit bereits über 40.000 Mal vorbestellt, wobei alleine je 13.000 Bestellungen aus Japan und aus den USA stammen sowie über 12.000 aus Europa. Die Auslieferungen des neuen Elektroautos beginnen in 2018.



Marktführer unter den Elektroautos in Europa bleibt aber nach wie vor Renault, dessen Modelle in 2017 einen Marktanteil von 23,8 Prozent auf sich vereinnahmten und deren Absatz um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr stieg. Das meistverkaufte E-Auto in Europa war der Renault Zoe, dessen Verkaüfe in 2017 sogar um ganze 44 Prozent angewachsen sind.

Seit dem Marktstart der elektrisch angetriebenen Modelle der Marke im Jahr 2011 hat Renault weltweit bereits 150.000 Elektroautos abgesetzt, darunter den Renault Zoe, den Renault Kangoo Z.E., den Fluence Z.E. sowie weitere Modelle.