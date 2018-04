Der neue Nissan Leaf als World Green Car of the Year 2018 ausgezeichnet

Weltweit sind bereits mehr als 300.000 Elektroautos vom Typ Nissan Leaf auf den Strassen unterwegs, was das Modell ohne Zweiffel zu DEM Elektroauto schlechthin macht. Die neuste Version des Nissan Leaf präsentiert sich dabei nicht nur deutlich spannender vom Design her, sondern vor allem auch mit einer sehr viel höheren Reichweite und brandneuen Technologien wie dem e-Pedal und dem ProPILOT Assistenzsystem. Zudem ist er mit Preisen ab 31.950 Euro für die 40 kWh Variante mit 110 kW (150 PS) auch für breitere Käuferschichten bezahlbar. Kein Wunder also, dass das E-Auto auf der aktuellen New York International Auto Show zum „World Green Car of the Year 2018“ gewählt wurde.



Foto: Nissan

Bei dem japanischen Autohersteller freut man sich über die Auszeichnung als bestes umweltfreundliches Auto des Jahres durch die Jury. „Seit der Einführung des Leaf im Jahr 2010 haben wir weltweit mehr als 300.000 Null-Emissions-Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb auf die Straßen gebracht und damit zur globalen CO2-Reduzierung beigetragen“, erklärt Daniele Schillaci, Executive Vice President Global Sales and Marketing bei Nissan. „Wir freuen uns, dass die Jury diese Leistung würdigt, und werden weiter an der Vision von Nissan Intelligent Mobility arbeiten.“

Die internationale Jury, die sich aus 82 renommierten Automobiljournalisten zusammensetzt, hatte bei der Wahl zum „World Green Car of the Year 2018“ sprichwörtlich die Qual der Wahl. Der neue Nissan Leaf, der sich am Ende gegen starke Konkurrenten wie den BMW 530e iPerformance, den Chevrolet Cruze Diesel sowie den Chrysler Pacifica Hybrid durchsetzte, war das einzige rein batteriebetriebene E-Auto unter den Finalisten. In die Bewertung durch die Jury flossen unter anderem die gesamten Umweltauswirkungen der einzelnen Modelle einschließlich Kraftstoffverbrauch und Emissionen ein.



Foto: Nissan

Die erste Generation des Leaf war bereits im Jahr 2011 als „World Car of the Year“ ausgezeichnet worden und ist in der 14-jährigen Geschichte des Wettbewerbs bis heute das einzige Elektroauto, das diesen Preis gewonnen hat. Nun bereits zum zweiten Mal.