Bezahlbares E-Auto: Renault ZOE ab 99 Euro im Monat leasen Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Bisher konnte sich die Elektromobilität wie von Umweltorganisationen und Politik gewünscht noch nicht so richtig durchsetzen, was zum Teil sicher auch mit den im Vergleich zu Pkw mit Verbrennungsmotoren höheren Preisen liegt. An dieser Stelle setzt nun der französische Autohersteller und europäische Rekordhalter bei E-Autos, Renault, an. Ab sofort gibt es den Renault ZOE im Privatleasing schon ab 99 Euro monatlich – hinzu kommt allerings noch die monatliche Batteriemiete ab 59 Euro. Diese lässt sich aber mindestens zum Teil dann wieder durch die geringeren Verbrauchskosten einsparen, denn Strom ist nach wie vor deutlich günstiger als Benzin.



Foto: Renault

Der Renault ZOE war im ersten Halbjahr 2018 erneut das meistgekaufte Elektroauto auf dem deutschen Markt und das neue Angebot wird diese Position wohl weiter festigen. Gültig ist das attraktive Leasingangebot ab sofort bis zum 31. Oktober 2018 und es gilt für die Ausstattung LIFE mit 22 kWh-Batterie bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Fahrleistung von 7.500 Kilometern pro Jahr .

Mit einem Renault ZOE setzen Autokäufer zudem auf bewährte Technik: Auf den Markt kam das rein batteriebetriebene Elektroauto bereits im Sommer 2013 und seitdem ist es hierzulande Marktführer im Segment rein batteriebetriebenerPkw. Zudem nehmen die Verkäufe stetig weiter an Fahrt auf: Im ersten Halbjahr 2018 stiegen die ZOE Zulassungen in Deutschland um 11 Prozent auf 2.691 Fahrzeuge – ein neuer Rekord. Der Marktanteil des ZOE unter den Neuzulassungen von Elektroautos beträgt inzwischen stolze 15,6 Prozent.

In diesem Jahr wurde zusätzlich der neue R110-Motor mit 80 kW (110 PS) eingeführt, der den rein elektrischen Kleinwagen attraktiver denn je macht. Trotz der Leistungssteigerung um 12 kW (16 PS) müssen ZOE Kunden keine Einbußen bei der Reichweite hinnehmen. Mit der Z.E. 40 Lithium-Ionen-Batterie beträgt diese bis zu 300 Kilometer