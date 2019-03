Citroën Ami One Concept auf dem Genfer Autosalon 2019

Citroën Ami One Concept auf dem Genfer Autosalon 2019 Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Ob man das Design nun mag oder eher nicht – am Stand des französischen Autoherstellers auf dem diesjährigen Genfer Automobilsalon war der Citroën Ami One Concept auf jeden Fall einer der Hingucker. Auto Express hat dem Fahrzeug auf der Messe wohl auch deshalb eine Videovorstellung gewidmet, die hier zu finden ist (auf Englisch).

Das Ami One Concept soll dabei aber mehr als ein sehr ungewöhnlich aussehendes Auto sein. Citroën kündigte es als „urbane, rein elektrisch angetriebene Mobilitätslösung, die genau auf die Kundenbedürfnisse und die zukünftigen Herausforderungen in den Städten zugeschnitten ist„, an.

Ebenso wie andere Konzepte geschlossener Kleinstfahrzeuge (Bsp.: Seat Minimo), soll es eine lokal emissionsfreie Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Motorrollern und Motorrädern wie auch dem Auto sein. Im wettergeschützten Innenraum bietet es Platz für zwei Personen und könnte – je nach Gesetzgebung des jeweiligen Landes – von jedem, der mindestens 16 Jahre alt ist, gesteuert werden. Mit nur 2,50 Meter Länge ist es das ideale Gefährt für alltägliche Fahrten in Großstädten und Ballungsräumen, denn es ist vergleichsweise wendig und passt selbst in die kleinste Parklücke.

Als vernetztes kleines Elektroauto verkörpert das Ami One Concept zudem die Vision der Marke Citroën von der Freiheit in der Stadt. Als Lösung für Carsharing oder Vermietung könnte es zudem zu einer Entlastung im dichtbewohnten Stadtgebieten beitragen. Der Zugang wäre per App möglich.