Uniti One: Spezifikationen und Preise für UK bekannt gegeben

Das innovative Elektroauto Uniti One hatte bereits im Vorfeld ein großes Interesse hervorgerufen, Mitte 2020 soll das kleine E-Auto dann erstmals ausgeliefert werden. Gestern hat das junge Unternehmen Uniti Sweden AB die Spezifikationen sowie die Preise für den ersten Markteintritt in Großbritannien bekannt gegeben. Kosten soll es ab £15.100, wobei hier bereits die staatlichen Subvention abgezogen sind (Preise ab £18.600 vor den Zuschüssen in den UK).

Uniti One: Nachhaltiges E-Auto für bis zu drei Personen

Uniti Sweden AB

Das Elektroauto Uniti One versteht sich als innovativer Vorreiter und wurde ganz speziell als E-Fahrzeug sowie vor alle für den Einsatz in Metropolen und Ballungsräumen konzipiert. Nach dem Motto „Designed in Sweden. Built for the world.„, fand die Entwicklung in Großbritannien statt, wo es deshalb nun auch als erstes verkauft wird. Die große Zielsetzung bei für den Uniti One, den Fahrer und zwei Passagiere befördern kann, waren dabei: Effizienz, Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit.

Uniti Sweden AB

Im Innenraum sitzt der Fahrer in der Mitte, die Beifahrer finden über einen bequemen Einstieg leicht links und rechts dahinter Platz. Auch dank der im Unterboden integrierten Batterie bietet der Uniti One damit im Innenraum viel Platz für Passagiere und bis zu 155 Liter Platz im Kofferraum – bei umgelegten Rücksitzen sogar bis zu 760 Liter Kofferraumvolumen für den Transport von größeren Gegenständen.

Kompakte abmessung und geringer Stromverbrauch

Uniti Sweden AB

Mit seinen nur minimal über 3,22 Metern Länge und etwas über 1,70 Metern Breite ist der Uniti One das ideale Verkehr für den Stadtverkehr. Selbst kleinste Parkplätze und Rangieren in engen Gassen sind für das kleine Elektroauto kein Problem. Die geringen Abmessungen und modernste Materialien sorgen für ein Gewicht von nur 600 kg – zusammen mit der guten Aerodynamik liegt der Stromverbrauch dadurch bei einem Spitzenwert von gerade einmal 8,0 kWh auf 100 Kilometer.

Bis zu 300 Kilometer Reichweite im flotten Uniti One

Uniti Sweden AB

Angetrieben werden die Hinterräder des Uniti One Elektroautos von einem 50 kW (68 PS) starken E-Motor, der seine Energie aus der Batterie unter dem Boden bezieht. Zur Auswahl stehen bei den Akkus die Standard-Batterie mit 12 kWh für bis zu 150 Kilometer Reichweite oder die optionale 24 kWh Batterie für bis zu 300 Kilometer Reichweite. Genügend Strom für rund Einhundert weitere Kilometer Reichweite lässt sich an einer 50 kW CCS Ladestation zudem in nur rund 10 Minuten nachladen.

Die größere 24 kWh Batterie kann von 20% auf 80% in nur zwei Stunden und sechs Minuten an einer üblichen 7 kW Stromquelle aufgeladen werden, an der 50 kW CCS Ladestation dauert es sogar nur 17 Minuten. Die 12 kWh Batterie lässt sich in einer Stunde und drei Minuten von 20% auf 80% aufladen, alternativ in nur neun Minuten an der 50 kW CCS Ladestelle. Den innerstädtischen Sprint von Null auf 50 km/h absolviert der Uniti One in nur 4,1 Sekunden und für die Beschleunigung von Null auf 100 km/h benötigt er 9,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 120 km/h begrenzt.

Uniti Sweden AB

Wer sich für einen Uniti One entscheidet, ist über die Garantie abgesichert: Diese gilt für drei Jahre oder 60.000 Meilen (96.560 Kilometer), für die Batterie und den Elektroantrieb sogar fünf Jahre. Zu Beginn wird das innovative Elektroauto in Nordeuropa auf den Markt kommen, wobei die ersten Auslieferungen in Schweden und Großbritannien Mitte des Jahres 2020 geplant sind. Weitere Märkte werden im Anschluß folgen.

Information: Reichweite, Ladezeiten und Leistungsdaten unterliegen der Zertifizierung durch die zuständigen Behörden