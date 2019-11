Vorstellung des Elektro-Crossovers Nissan Ariya Concept

Im Video wird der Nissan Ariya Concept vorgestellt, ein rein elektrisches Konzeptfahrzeug, das erstmals auf der Tokyo Motor Show, die vom 24. Oktober bis 4. November 2019 stattfand, vorgestellt wurde. Der Autohersteller konzentriert sich dabei aber vor allem auf das Hervorheben des markanten Designs, zum Antrieb gibt es deutlich weniger Informationen.

Angetrieben wird der Crossover von zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse, so dass der Nissan Ariya Concept ein echtes Allradauto ist. Die Reichweite soll nach Informationen bei rund 500 Kilometern liegen und neben dem modernen Antriebssystem verfügt das Concept Car auch über weitere zukunftsweisende Technologien. U.a. über das Nissan ProPILOT Remote Park System, mit dem das Auto einfach mittels Smartphone angewiesen werden kann, selbständig einen Parkplatz in der Nähe anzufahren.

Bleibt abzuwarten, ob ein auf dem Ariya Concept basierendes Elektroauto schon bald die beiden E-Modelle Nissan LEAF und Nissan e-NV200 Evalia ergänzt.