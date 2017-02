Elektroautos von BMW mit gutem Jahresstart

Jetzt bewerten!

Noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau aber doch mit einem guten Wachstum präsentierten sich die Verkäufe der elektrifizierten Autos von BMW gleich zu Beginn des neuen Jahres. Wie die BMW Group vermeldete, stieg die Kundennachfrage nach Automobilen mit alternativem Antrieb deutlich an. So wurden im Januar 2017 insgesamt 5.232 BMW i und BMW i Performance Fahrzeuge abgesetzt, was einem Anstieg um 115,8% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.



Foto: BMW

Generell erwartet der Autohersteller für das gesamte Jahr 2017 einen steigenden Absatz der elektrifizierten Modelle. Nebend en reinen Elektroautos der Sub-Marke BMW i soll dazu vor allem auch weiter die BMW EfficientDynamics Technologie eDrive beitragen, die als Hybridantrieb das rein elektrische und lokal emissionsfreie Fahren auf kürzeren Strecken mit dynamischen Fahrleistungen und hohen Reichweiten verbindet. Nach Modellen wie dem BMW 330e und dem BMW X5 xDrive40e soll vor allem auch der im März 2017 neu auf den Markt kommende BMW 530e iPerformance die Kunden begeistern, ebenso wie der MINI Cooper S E Countryman ALL4 Plug-in-Hybrid ab Juni 2017.

Insgesamt machen die elektrifizierten Fahrzeuge bei BMW aber noch nur einen kleinen Teil der Verkäufe aus, was sich am Vergleich mit den gesamten Absatzzahlen ablesen lässt. Alleine bei der Marke BMW wurden im Januar schließlich rund um den Globus 143.553 BMW Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Dies entspricht einer Steigerung von 7,2% im Vergleich zum Januar vergangenen Jahres. Zusammen mit dem zur BMW Group gehörenden Marken MINI und Rolls-Royce setzte der bayerische Autohersteller weltweit sogar 163.288 Fahrzeuge ab.