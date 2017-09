Chery EXEED TX auf der IAA 2017 – SUV mit Elektro- und Hybridantrieb 4 - 1 Mal Mal

Der Automobilhersteller Chery ist der erfolgreichste Fahrzeugexporteur aus China und auf der IAA 2017 in Frankfurt am Main präsentiert er sein erstes Fahrzeug für Europa. Noch handelt es sich bei dem komplett neu entwickelten Kompakt-SUV zwar nur um ein seriennahes Modell, in den nächsten Jahren soll es als Produktionsversion aber bereits auf den Markt kommen. Zukunftsweisend wird es dann als Hybrid- und Plug-In Hybridfahrzeug sowie als reines Elektroauto angeboten werden. Zu bestaunen ist das ansprechende Auto auf der IAA in Halle 8.0 am Stand B09.



Foto: Chery

Vom Design her besticht der Chery EXEED TX mit einem kraftvoll-eleganten Auftritt, der von einer markanten Formgebung mit auffälliger Front dominiert wird. Es folgt Cherys moderner „Life In Motion“-Design-Philosophie, die von Chery-Chefdesigner James Hope entwickelt wurde. Angesprochen werden sollen vor allem junge, zukunftsorientierte Kunden in urbanen Lebenszusammenhängen, was durch die elektrifizierten Antriebsarten unterstrichen wird.

Im Inneraum soll der EXEED TX Kunden mit modernster, hoch entwickelter Technologie überzeugen, die ein innovatives Konnektivitätsangebot beinhaltet. Ergänzt wird es durch ein intelligentes Navigationssystem sowie ein umfassendes Paket an fortschrittlichsten Fahrersicherheitssystemen.



Foto: Chery

Das Kompakt-SUV wird aber nur der Auftakt einer ganzen Modellreihe sein, die Chery in verschiedenen Segmenten auf europäischen Märkten vertreiben wird. Seine komplett neu entwickelte, hochwertige und modulare Plattform ist speziell für diese neue Fahrzeugreihe konzipiert. Die Entwicklung einzelner Baugruppen erfolgt in Partnerschaft mit den weltweit renommiertesten Automobilzulieferern.

Cherys Vorstandsvorsitzender Dr. Anning Chen dazu: „Wir planen, in wenigen Jahren eine Fahrzeugreihe mit unterschiedlichen Elektroantrieben in mehreren europäischen Marktsegmenten zu etablieren. In unserer Zielgruppe sind insbesondere aufgeschlossene, relativ junge Kunden. Unsere Einführungsstrategie konzentriert sich auf Qualität, emissionsarme bzw. emissionsfreie Antriebstechnologien und eine emotionale Beziehung zu unseren Kunden. Alle Chery-Fahrzeuge, die in Europa vermarktet werden sollen, werden mit einer in ihrer Klasse führenden Konnektivität ausgestattet sein, Fahrspaß bieten, einen flexiblen, großzügigen Innenraum aufweisen und sich umfassend individualisieren lassen. Und all das mit unseren hohen Standards hinsichtlich Qualität und Aftersales-Unterstützung.“

Weitere Bilder vom Chery EXEED TX



Foto: Chery



Foto: Chery