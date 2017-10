Toyota Tj Cruiser: Hybrid-Konzeptfahrzeug auf der Tokyo Motor Show 2017 1 - 1 Mal Mal

Als eines von zwei neuen Konzeptfahrzeugen wird der größte japanische Autohersteller auf der 45. Tokyo Motor Show vom 27. Oktober bis 5. November 2017 den Toyota Tj Cruiser präsentieren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine kompakte Crossover-Mischung aus SUV und Van, die aufgrund des Kastenformat mit seinen sehr eckigen Linien ein wenig an die bekannten Hummer-Automodelle erinnert. Im Gegensatz zu diesen Umweltungetümen mit bis zu 30 Liter Kraftstoffverbrauch auf 100 Kilometern ist der Tj Cruiser aber deutlich kleiner und mit einem umweltfreundlichen Hybridantrieb ausgestattet.



Bild: Toyota

Trotz seines wuchtigen Auftritts auf großen 20-Zoll Rädern ist das das Crossover-Konzept Tj Cruiser mit 4, 3 Metern nur in etwa so lang wie der Toyota Avensis. Dank des durchdachten Konzepts mit komplett umlegbarem Beifahrersitz zu den ebenfalls flach umlegbaren Rücksitzen lassen sich in ihm bis zu drei Meter lange Gegenstände transportieren. Somit finden neben kleineren Gegenständencauch größere Dinge wie Fahrräder oder sogar Surfbretter ihren Platz. Zahlreiche Ösen und Ankerpunkte erleichtern zudem das Verstauen und Sichern der Ladung. Die hinteren Schiebetüren sowie die große, nach oben öffnende Heckklappe sorgen für ein bequemes Be– und Entladen. Sind alle Sitze aufgestellt, bietet der Tj Cruiser Platz für vier Insassen.

Aufgebaut ist der TJ Cruiser auf der neuen Toyota Plattform TNGA, als Antrieb kommt ein Hybridsystem mit Kombination aus 2.0-Liter-Benziner und Elektromotor zum Einsatz. Mit dem von Toyota bereits in Millionen Autos eingestzten Antriebssystem sind Front- und Allradantrieb möglich.

Weitere Bilder vom Toyota Tj Cruiser



Bild: Toyota



Bild: Toyota



Bild: Toyota



Bild: Toyota