Einfach genial stellt das geniale Elektroauto Sion vor 5 - 2 Mal Mal

Während sich die meisten etablierten Autohersteller mit praktischen und bezahlbaren Elektroautos nach wie vor schwer tun, hat das junge Team von Sion Motors das Sion E-Auto in gerade einmal vier Jahren entwickelt. Die Münchner hatten dabei von Anfang an Zweckmäßigkeit, Nachhaltigkeit und ein einzigartiges Designkonzept im Sinn. Äußerlich zeigt sich dieses insbesondere in der Integration von 330 Solarzellen in die Motorhaube, das Dach sowie die Seiten des Fahrzeugs . Darüber hinaus überzeugen im Inneren des 4,11 Meter langen Minivans fünf vollwertige Sitzplätze sowie ein großer Kofferraum mit 500 Liter Volumen. Im mehr als elf Minuten langen Video von „Einfach genial“ wird das Sion Elektroauto ausführlich vorgestellt.