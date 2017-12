Uniti Elektroautos werden in Showrooms in zwei schwedischen MediaMarkt Filialen bestellbar sein

Moderne Elektroautos werden manchmal auch als „Smartphones auf Rädern“ bezeichnet, was natürlich am Elektroantrieb und der immer wichtiger werdenden Konnektivität liegt. Schließlich erwarten die Käufer und Fahrer von E-Autos, dass ihre Fahrzeuge ans Internet angebunden sind und über verschiedene webbasierte Funktionen verfügen. Dementsprechend lässt sich wohl auch der Vorstoß vom jungen schwedischen Elektroauto-Hersteller Uniti und der größten Einzelhandelsgruppe Europas für Unterhaltungselektronik erklären. Diese gaben jüngst nämlich bekannt, dass ab dem 8. Dezembers 2017, die Autos von Uniti in zunächst zwei Showrooms in schwedischen MediaMarkt Filialen zur Vorbestellung zur Verfügung stehen werden.



Bild: Uniti

Die beiden ausgewählten MediaMarkt Filialen befinden sich in Nacka Stockholm und Svågertorp Malmö. Die Testphase dieser Produkteinführung in zwei Filialen ist erst einmal auf ein paar Monate beschränkt, ist sie erfolgreich, besteht allerdings sogar die Möglichkeit, dass sie landesweit in Schweden ausgebaut wird. Lewis Horne, der CEO von Uniti freut sich bereits auf die neuen Möglichkeiten: „Unsere Produkte passen nicht zum traditionellen Autohändler. Sie gehören neben die neuesten Smartphones und premium Heimelektronik. Deshalb hat die Partnerschaft mit MediaMarkt Schweden, als Teil der größten Unterhaltungselektronik Einzelhandelsgruppe Europas, sehr viel Sinn gemacht.“

Zum In-store Launch werden viele Interessierte erwartet, um das zweisitzige Modell von Uniti zu sehen und das Interieur in Virtual Reality zu erleben. Uniti Product Experts werden vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und Vorbestellungen für die zukünftige Modellpalette entgegen zu nehmen. Der Vorbestellungsprozess ist relativ einfach, beginnend mit einer erstattungsfähigen Reservierungssumme in Höhe von 149 Euro online (europaweit) oder im MediaMarkt Showroom (nur in Schweden). Erste Auslieferungen werden für 2019 erwartet, wer sich jetzt schon in die Warteschlange einreiht, bekommt so die Chance nicht nur unter den ersten Uniti-Besitzern zu sein, sondern auch für erste Testfahrten eingeladen zu werden.

Wer sich jetzt schon für eine Vorbestellung entscheidet, erhält ab Mitte des Jahres 2018 Zugang zum Uniti Vehicle Configurator. Online können dann das gewünschte Modell, Ausstattung, Servicepakete, Finanzierungs- und Lieferoptionen sowie eine mögliche Inzahlungnahme gewählt und eine endgültige Verpflichtung zum Kauf gemacht werden.

Die Eröffnung der beiden Showrooms in den MediaMarkt Filialen findet direkt am Morgen nach Unitis großer Produktvorstellung statt, die in der schwedischen Uniti Produktionsstätte in Landskrona stattfindet. Die Abendveranstaltung umfasst 2.000 Gäste und Partner, und ist das erste jährliche Ereignis von Unitis Produkteinführung.