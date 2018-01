95 g/km CO2-Ziel: Toyota Hybridpalette beweist wie leicht es erreicht werden kann Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Für das Jahr 2021 haben sich Deutschland und die Europäische Union zum Ziel gesetzt, dass die durchschnittlichen Emissionen von Autos bei maximal 95 g/km CO2 liegen sollen. Wie einfach dies auch heute schon möglich wäre, beweisen die beiden Marken Toyota und Lexus, mit dem in vielen Fahrzeugmodellen erhältlichen Hybridantrieb. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden im Jahr 2017 in Deutschland insgesamt 42.190 Hybridfahrzeuge der beiden Marken neu zugelassen und deren durchschnittlicher CO2-Ausstoß beträgt gerade einmal 91,5 Gramm pro Kilometer .



Foto: Toyota

Diese Zahlen sind ein erneuter Beweis, welches Potenzial bereits heute in der Hybridtechnik steckt, denn mit 91,5 g/km unterschreiten die Neuzulassungen die Grenzwerte für das Jahr 2021 von 95 g/km heute schon deutlich. Hinzu kommt, dass Autos mit Vollhybridantrieb auch nur in geringen Mengen die gefährlichen Stickoxide und andere Schadstoffe ausstoßen, die für die schlechte Luftqualität in vielen Ballungszentren verantwortlich sind. Mit der kombinierten Technik von Verbrennungs- und Elektromotor lassen sich sehr geringe Verbrauchs- und Abgaswerte zudem nicht nur auf dem Papier erreichen, sondern auch auf der Strasse. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) testete bspw. einen Toyota Prius und vermeldete im im Realverkehr Spitzenwerte bei Verbrauch und Emissionen. Ein Emissionsausstoß von 75 Gramm CO2 pro Kilometer war hier absolute Spitze.