Concept Store für Renault Elektrofahrzeuge öffnet in Stockholm

Morgen, am 16. Februar 2018, wird Renault im Täby Centrum im Norden Stockholms sein Renault Electric Vehicle Experience Center eröffnen. Im neuen Concept Store in einem der größten Einkaufszentren Schwedens können sich Interessierte dann vor Ort ausführlich rund um die Elektromobilität informieren. So will der französische Autohersteller, der in Europa die unangefochtene Nummer 1 bei rein batteriebetriebenen E-Autos ist, das Interesse an der alternativen Antriebstechnologie weiter steigern.



Auf einem speziell entwickelten digitalen Erlebnisparcours können Besucher des Renault Electric Vehicle Experience Center die Vorteile der Elektromobilität kennen lernen und ihre individuelle Mobilitätslösung konfigurieren. Im Mittelpunkt stehen natürlich auch die aktuell erhältlichen Modelle wie das kompakte Elektroauto Renault ZOE oder der bereits im Jahr 2012 auf den Markt gebrachte, innovative Elektroflitzer Renault Twizy.

Daneben werden sich Informationen zur Infrastruktur, den verschiedenen Lademodi sowie zu regionalen Regelungen und Fördermöglichkeiten finden. Außerdem werden Besucher die Gelegenheit haben, die Renault Elektrofahrzeuge bei Testfahrten selbst zu erproben. An sieben Tagen in der Woche stehen Berater mit Informationen zum Kauf und zu den Services rund um Elektroautos zur Verfügung.

Gilles Normand, Senior Vice President, Electric Vehicles der Renault Gruppe sieht der Eröffnung dehalb auch freudig entgegen: „Wir freuen uns auf den regen Austausch mit den Besuchern. Als Marktführer für Elektrofahrzeuge in Europa können wir mit dem Concept Store zum Verständnis der Elektromobilität beitragen und den Menschen die Vorteile unmittelbar näher bringen.“