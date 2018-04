Citroën bietet neuen E-Mehari ab 25.270 Euro an Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Pünktlich zum Beginn des Frühlings 2018 ist der neue Citroën E-Mehari in zertifizierten Autohäusern erhältlich. Während für die Softtop-Version mindestens 25.270 Euro kostet, beträgt der Preis für die Hardtop-Version genau oder mehr als 26.470 Euro . Der neu herausgegebene Citroën E-Mehari übertrifft sein Vorgängermodell hinsichtlich des Designs und der Ausstattung und er überzeugt durch höhere Flexibilität und mehr Komfort. Das mit vier Sitzen ausgestattete und rein elektrisch angetriebene Cabriolet bietet unter anderem eine Hardtop-Version. Hierdurch erweist sich der farbenfrohe Citroën E-Mehari für die ganze Familie als ganzjährig verwendbares Auto – sowohl für für Touren und Urlaube als auch für Einkäufe in der Stadt.



Foto: Citroën

Der innovative Citroën E-Mehari überzeugt gleich mit seinem markanten und bunten Design, das ans legendäre Citroën Méhari Modell aus dem Jahre 1968 erinnert. Der neue und rein elektrische E-Mehari ist nicht nur mit einem flexiblen Stoffdach, sondern auch als edle Hardtop-Variante erhältlich, die bei jeder Witterung und Wetterlage das ganze Jahr über einsatzbereit ist. Darüber hinaus verfügt die Hardtop-Version über Seitenscheiben, eine getönte hintere Scheibe und eine Heckscheibe, die Schall und Wärme effektiv isolieren.

Der E-Mehari bringt eine komfortable und geräumige Ausstattung mit

Kaufinteressenten wählen den Citroën E-Mehari aus zwei Sitzbezügen und verschiedenen Karosseriefarben. Hierzu lassen sich das Stoffdach im schwarzen oder orangefarbenen Design sowie das glänzend schwarze Hardtop perfekt kombinieren. Im Innenraum besticht das horizontal konzipierte Armaturenbrett, das mehr Geräumigkeit verschafft. In den Fächern der Türverkleidung und in den Staufächern der Mittelkonsole verstauen Eltern und Kinder verwendete Gegenstände leicht und platzsparend. Zusätzlichen Komfort bescheren die neuen Fahrer- und Beifahrersitze, die allesamt höhenverstellbar sind. Des Weiteren erleichtert das Easy-Entry-System den Einstieg in den Fond, da sich die Vordersitze bequem und schnell umklappen lassen. Zudem speichert die Memory-Funktion die zuletzt gewählte Sitzposition , sodass der individuell angepasste Sitz erhalten bleibt. Darüber hinaus ist das entwickelte Drei-Speichen-Lenkrad in der Höhe und Tiefe verstellbar und es stellt eine Lenkunterstützung inklusive City-Funktion bereit.

Der Citroën E-Mehari erfüllt hohe Sicherheitsstandards

Damit Fahrer und Beifahrer im E-Mehari während der Fahrt von hoher Sicherheit profitieren, gehören vier Airbags an der Front und Seite , ein Antiblockiersystem (ABS) und eine elektronische Stabilitätskontrolle zur serienmäßigen Ausstattung. Für ein entspanntes Fahrgefühl und hohe Sicherheit sorgen ferner ein Reifendruckkontrollsystem , ein sich automatisch einschaltendes Abblendlicht sowie vier Gurtwarneinrichtungen für Fahrer- und Beifahrersitze. Aufgrund der integrierten Zentralverriegelung wird das Fahrzeug besser gegen Diebstahl geschützt als beim Vorgängermodell. Ein weiteres Highlight des neuen Citroën E-Mehari ist das akustische Fußgänger-Warnsignal , dessen Sensoren Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h erfassen und den Fahrer bei Gefahr alarmieren.



Foto: Citroën

Elektromotor und Batterie für ökologische Freiluft-Fahrten