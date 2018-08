E-Fahrzeuge Besitzer für erstes Treffen historischer Elektro-Oldtimer im PS.SPEICHER gesucht Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Die Erlebnisausstellung PS.SPEICHER Einbeck begeistert seit ihrer Eröffnung im Sommer 2014 Besucher von nah und fern. Auf knapp 4.000 m2 wird die Geschichte von 130 Jahre Mobilität auf Rädern erzählt und seit Mitte April 2018 findet zudem die Sonderausstellung „Unter Strom“ statt. Hier können sich Interessierte über die Geschichte der Elektromobilität informieren, die nicht erst vor ein paar Jahren begonnen hat, sondern genauso alt ist wie die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Für das Frühjahr 2019 planen die Organisatoren zum Ende der Sonderausstellung daher das vermutlich erste Treffen historischer Elektrofahrzeuge in Deutschland überhaupt. Interessierte Fahrzeugbesitzer können sich ab sofort unverbindlich für eine Teilnahme anmelden.



Foto: Kulturstiftung Kornhaus

Um das vermutlich erste Treffen dieser Art in Deutschland vorbereiten zu können, bittet das Team des PS.SPEICHER interessierte Besitzer historischer Elektrofahrzeuge (Fahrräder, Roller, Motorräder, Autos, Nutzfahrzeuge, Kuriositäten) um die Angabe ihrer Adresse am Infopoint oder schriftliche Zusendung an e-oldtimer(at)ps-speicher(punkt)de

Sobald die Pläne konkreter werden, werden alle Personen dann vom PS.SPEICHER Team informiert!!!