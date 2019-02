Elektroauto-Vermietung nextmove erhält erste Tesla Model 3 Fahrzeuge 5 - 1 Mal Mal

Mit aktuell rund 350 elektrisch angetriebenen Fahrzeugen darf sich nextmove mit dem Titel „Deutschlands führende Elektroauto-Vermietung“ schmücken. In derzeit zehn Städten stehen bereits alle gängigen Modelle vom BMW i3 und Renault ZOE bis zum Tesla Model S, Model X oder dem Jaguar I-Pace zum Ausleihen bereit. Ergänzt wurde das Angebot der Niederlassung in Berlin am 18. Februar 2019 zudem um die ersten vier Tesla Model 3 in der Performance-Version. Von dem E-Auto, dass den Massenmarkt aufrollen soll, werden im Laufe des Jahres bei nextmove weitere folgen, so dass es noch 2019 stolze 100 Model 3 sein sollen. Damit ist das Unternehmen zugleich Teslas größter Kunde in Deutschland.

Foto: nextmove

Mit der Konzentration auf elektrisch angetriebene Pkw liegt nextmove voll im Trend, was auch Geschäftsführer Stefan Moeller bestätigt: „Wir spüren bei unseren Fahrevents, zuletzt bei der e-Niro-Willkommensparty im Kia-Autohaus in Borsdorf, wie das Interesse an der Elektromobilität stark zunimmt.“ Bestätigt wird dies auch durch die weltweiten Zulassungszahlen. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) global 2,2 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen – ein sprunghafter Anstieg um 75 Prozent. „Das Tesla Model 3 hat in Nordamerika bereits einen fulminanten Markstart hingelegt. 2018 war es das meistverkaufte Premium-Fahrzeug in den USA und gleichzeitig das meistverkaufte Elektroauto weltweit. Nun rollt ein echter Tsunami auf Europa zu. Der disruptive Wandel ist in vollem Gange.“ so Moeller weiter.

Jochen Rudat, Director Central Europe bei Tesla, ergänzt: „Wir freuen uns, die ersten vier Tesla Model 3 an nextmove zu übergeben. Durch die Miete haben potenzielle Käufer die Möglichkeit, sich von der Alltagstauglichkeit und den vielfältigen Vorteilen unseres erschwinglichen Mittelklassefahrzeug zu überzeugen. In den vergangenen Jahren habe so bereits viele Autofahrer in Deutschland den Weg zu ihrem eigenen Tesla gefunden.„

Foto: nextmove

Das Angebot von nextmove wird dabei sowohl von Privatpersonen wie auch von Firmen und ihren Mitarbeiter genutzt. Es dient dabei auch dazu, Entscheidungen über Fahrzeuge für die eigenen Flotten zu treffen oder das individuell richtige Elektroauto für die eigene Familie zu finden. Gerade aus einer Langzeitmiete wird so dann oft der Kauf des ersten eigenen E-Autos.