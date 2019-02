Peugeot E-Legend auf der Paris Motor Show 2018 1.7 - 3 Mal Mal

Auf der Paris Motor Show im Oktober 2018 war der Peugeot E-Legend einer der Stars der Automesse und so berichtete auch das Team von Carfection in diesem Video über das beeindruckende Elektroauto. Noch handelt es sich bei dem E-Legend Concept zwar nur um ein Konzeptfahrzeug, es bleibt aber zu hoffen, dass der französische Autohersteller es genau in dieser Form auf den Markt bringt.

Der Peugeot E-Legend ist vom Design her an das 504 Coupé angelehnt, das im Frühjahr 1969 auf den Markt kam und mit seiner eleganten Optik begeisterte. Das Elektroauto-Konzept mixt diese mit modernsten Elekmenten sowie zukunftsweisender Technik. Das atemberaubend schöne Concept Car wird dementsprechend rein elektrisch angetrieben und kann sowohl manuell gesteuert werden wie auch völlig autonom fahren.