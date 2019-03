Trailer zum Concept 508 Peugeot Sport Engineered Neo-Performance 3.5 - 2 Mal Mal

Vom 7. bis 17. März 2019 wird am Stand des französischen Autoherstellers mit der Löwenmarke das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance einer der Hingucker sein. Wie schon das Konzeptfahrzeug Peugeot e-Legend oder der im Herbst 2019 neu auf den Markt kommende Peugeot e-208 zeigt auch diese Studie, das an der Elektrifizierung kein Weg vorbeiführt. Leistung und Fahrspaß stehen bei diesem Plug-In Hybriden allerdings an erster Stelle.

Die Studie des Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance baut auf der Basis des neuen Peugeot 508 auf und wird von einem Hybridsystem aus einem PureTech-Benzinmotor sowie zwei Elektromotoren angetrieben. Zusammen leisten sie stolze 294 kW (400 PS) und versprechen damit Spitzenwerte bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Den Spurt von Null auf 100 km/h schafft das Fahrzeug in nur 4,3 Sekunden , nach 9,3 Sekunden ist er bereits auf 180 km/h katapultiert. Maximal ist die Geschwindigkeit bei 250 km/h abgeriegelt.