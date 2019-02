VW ID. BUGGY: Die Strand-Buggy Legende kehrt elektrisch zurück Jetzt bewerten! Jetzt bewerten!

Der Strand-Buggy der 1960er- und 70er-Jahre ist wohl eines der colsten Fahrzeugkonzepte überhaupt und steht damals wie heute für Freiheit, Fahrspaß und Unkonventionalität. Obwohl der Volkswagen Konzern das Kultauto mit dem VW ID. BUGGY als moderne, elektrische Version wiederbelebt, muss aber leider direkt darauf hingewiesen werden, dass es sich bei ihm nur um eine Studie und nicht um ein geplantes Serienmodell handelt. Gezeigt werden wird es erstmals auf dem Genfer Automobil-Salon im März 2019.

Bild: Volkswagen

Mit dem modernen VW ID. Buggy, der auf den ersten Bildern einen tollen Eindruck macht, will der Autobauer aus Wolfsburg vor allem die Flexibilität de neuen Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) belegen, auf dem auch diese Studie basiert. So könnten auf MEB-Basis wohl ohne größere Probleme nicht nur Großserien-Modelle gebaut werden, sondern auch individuelle Kleinserien. So wie damals der der legendäre Buggy auf der Käfer-Plattform entstand.

Foto: Volkswagen

Mit seinen gigantischen Offroad-Reifen, den offenen Seitenschwellern, dem kompletten Verzicht auf ein geschlossenes Dach oder klassische Türen präsentiert sich der neue VW ID. Buggy als reinrassiger Strand-Buggy, der für die Fahrt durch Strand, Sanddünen und Gelände wie gemacht ist. Aber auch auf Küstenstrassen und in Strandmetropolen würde er wohl eine gute Figur abgeben und ein echter Blickfang sein.

Vor allem beweist die vollelektrische Buggy-Studie von Volkswagen aber wieder einmal auch, dass Elektromobilität keineswegs nur langweilig sein muss, sondern auch sehr emotionale E-Autos möglich sind.